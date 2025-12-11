“우리가 기후위기 해결사”…성북구 등 동북4구, 기후부 장관과 간담회

“기후위기 대응·탄소중립, 미래세대 위한 중요 과제”



이승로 성북구청장(오른쪽)과 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 9일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 간담회를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구가 동북4구(성북·강북·도봉·노원) 구청장단과 함께 지난 9일 한강홍수통제소에서 김성환 기후에너지환경부 장관과 간담회를 가졌다고 11일 밝혔다.이날 구에 따르면, 이번 간담회는 기후위기 대응이라는 시대가 요구하는 과제를 해결하기 위한 자리로 중앙정부와 지방정부가 직접 소통하고 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 탄소중립은 이제 선택이 아닌 필수 과제로 지역 특성과 현장의 목소리를 반영한 정책 사업을 추진하는 일이 중요해서다.구는 간담회에서 동북4구의 기후·환경 분야 현안과 정책 추진 과정 중 애로사항을 공유했다고 전했다. 이후 각 자치구가 기후부에 건의한 현장 의견에 대한 해결방안을 논의하는 시간이 이어졌다고 한다.기후부는 “지역별 현장감 있는 환경 현안사항 등의 의견을 듣는 소중한 시간이었다”며 “탄소중립 실천을 위한 지원 체계를 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 했다.성북구 관계자는 “기후위기 대응과 탄소중립은 미래세대를 위한 가장 중요한 과제”라며 “지역에서부터 실천할 수 있는 해결책을 마련하기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.송현주 기자