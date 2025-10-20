함평 국향대전, 마법의 국향랜드로 변신

회전목마·접시컵·대관람차 등 마법 같은 대형 조형물 연출
전남 함평군이 24일 개막하는 ‘2024 대한민국 국향대전’을 앞두고 본격적인 축제 준비에 들어갔다.
마법의 국향랜드를 주제로 함평엑스포공원에서 열리는 국향대전은 화려한 국화 작품과 마법 같은 공간 연출 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.
올해 축제의 하이라이트는 회전목마·접시컵·대관람차 등 신규 대형 조형물이다.
실제 탑승이 가능한 회전목마 포토존과 직접 들어가 사진을 촬영할 수 있는 접시컵 포토존 등은 관람객에게 새로운 ‘인생샷 명소’로 큰 인기를 끌 전망이다.
특히 올해는 나비생태관 내에 ‘명품분재 전시관’이 신설되고, ‘국향대전 역사관’도 함께 조성돼 제1회부터 제21회까지의 국향대전 발자취를 한눈에 볼 수 있는 사진전이 열린다.
이상익 함평군수는 “올해 대한민국 국향대전은 국화와 예술, 역사를 모두 아우르는 축제”라며 “방문객들이 마치 마법의 나라에 들어온 듯한 감동과 추억을 느낄 수 있도록 축제 준비에 전력을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 대한민국 국향대전은 2024년 전라남도 대표 축제 선정과 축제 콘텐츠 대상을 수상했다.
함평 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지