강동길 서울시의원 “정릉천·월곡천 합류부에 조성될 수변쉼터의 지역 명소화 약속”

30일, 종암박스파크에서 개최된 주민설명회 참석하여 주민과 소통

“주민들이 만족하고 체감할 수 있는 명소 공간으로 조성할 터”



정릉천 월곡천 합류부 수변쉼터 조성 사업 주민설명회에서 인사말을 하는 강동길 의원



정릉천 월곡천 합류부 수변쉼터 조성 사업 주민설명회

서울시의회 도시안전건설위원회 위원장을 맡고 있는 강동길 의원(더불어민주당, 성북3)은 30일 성북구 종암박스파크에서 열린 ‘정릉천･월곡천 합류부 수변쉼터 조성 사업 주민설명회’에 참석하여 지역주민들과 소통하는 시간을 가졌다.이날 설명회는 서울시가 정릉천과 월곡천이 합류하는 지점에 조성될 수변쉼터의 기본계획 및 마스터플랜을 주민들에게 설명하고 의견을 수렴하기 위한 자리였으며, 성북구 지역주민 약 200명을 비롯해 성북구청장, 서울시 및 구청 관계 공무원 등이 참석했다.정릉천·월곡천 합류부 수변쉼터 조성 사업은 지난 2024년 9월부터 강 의원이 ‘정릉천 생태회복 및 수변활력’을 목표로 꾸준히 의정활동을 펼쳐온 대표적 정책사업 중 하나로, 지금의 정릉천·월곡천 합류부의 삭막함을 탈피하고 새로운 수변쉼터로 조성하기 위한 기본 및 실시설계 용역비 3억원 예산을 2025년에 확보하면서 사업이 본격 가시화되었으며 이러한 점에서 볼 때 이날 주민설명회는 강 의원에게 더없이 뜻깊고 감회가 새롭다.강 의원은 인사말을 통해 “서울시는 하천을 단순한 산책 공간을 넘어 문화와 활력이 흐르는 일상생활의 중심 공간으로 변화시키기 위해 ‘수변감성도시’를 조성해 나가고 있다”면서 “삭막한 정릉천·월곡천 합류부에 수변쉼터와 사시사철 물이 흐르는 친수공간으로 조성하여 복잡한 도심 속에서도 주민들이 자연의 정취를 느끼고 여가와 문화를 함께 즐길 수 있는 새로운 지역 명소로 재탄생시키겠다”고 강한 의지를 피력했다.정릉천･월곡천 합류부 수변쉼터 조성 사업은 서울시 예산을 단계적으로 투입해 성북구 종암동 113-1 일대에 수변스탠드, 수변쉼터(건축물), 입체보행로 등을 조성할 계획이며, 2027년 6월 공사준공을 목표로 2025년 5월에 착수한 설계 용역을 2026년 3월까지 완료하고, 올해 2~3월 중 서울시 투자심사 절차를 거쳐 4~5월경 단계별 공사 착공에 들어갈 예정이다.온라인뉴스부