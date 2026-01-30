서울Pn

검색

서울 생계급여 7% 올라 1인 가구 41만 280

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동대문구, 2026년 예산 ‘상반기 속도전’…민생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 태릉골프장 주택공급에 “고품격·저밀도 단

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“설 연휴기간 공영주차장 무료로 쓰세요” 서울시설공단, 56곳 무료개방

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

종묘, 청계천, 을지로, 여의도 등 공영주차장 56곳


  •
서울시 종묘 공영주차장 입구
서울시 제공


서울시는 설 연휴기간인 2월 14~18일 5일간 서울 시내 공영주차장 56곳을 무료로 개방한다고 30일 밝혔다.

시는 시민 편의와 민생경제 지원을 위해 종묘, 청계천, 을지로, 여의도 등 도심 관광명소 서울시설공단이 운영하는 공영주차장을 종일 무료로 개방한다.

천호역, 사당역, 신천유수지, 천왕역 등 주요 상업지역과 도심 외곽 주차장도 무료 개방해 시민들의 원활한 방문과 함께 지역경제 활성화를 지원한다.

자세한 주차장 정보는 서울시설공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “설 명절을 맞아 시민 여러분께 조금이나마 편의를 제공하고, 지역 상권에도 활기를 불어넣고자 공영주차장 무료 개방을 실시한다”라며 “서울시설공단은 앞으로도 안전하고 편리한 주차 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.


박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동구, 공공기관 종합청렴도…4년 연속 ‘2등급’

종합청렴도 85.3점, 전국 자치구 중 상위권 기록 조직문화 개선 커피차 이벤트, 청렴필사문 작성 등

137개 구역 동시 정비·동북선 경전철… 매일 달라

이승로 성북구청장

동대문 청년 사장님들은 유니콘 타고 날아오른다[현장

유니콘Ⅱ·휘경열린마루 개관

광진, 청년 500명에 문화생활비 10만원

중위소득 120% 이하 24~49세 새달 1~15일 구청 홈피서 신청

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr