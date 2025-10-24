1439석 오페라하우스 갖춘 아트센터인천 2단계 ‘본궤도’

세 번째 도전만에 행안부 중투심 통과
인천경제자유구역청이 추진하는 아트센터인천 2단계 건립사업이 본궤도에 올랐다.
인천경제청은 아트센터인천 2단계사업이 행정안전부의 지방재정 중앙투자심사를 조건부로 통과했다고 24일 밝혔다.
2단계사업은 총 연면적 3만3175㎡, 지하 2~지상 8층 규모로 1439석의 오페라하우스와 오픈스튜디오 등을 갖춘 아트&테크센터 등 2개 동이 건립된다.
인천경제청은 뮤지컬, 오페라, 발레, 연극, 무용 등 대형 무대 공연을 유치해 세계적인 수준의 무대를 선보일 계획이다.
2단계사업은 아트센터인천의 문화적 위상을 강화하고, 인천을 넘어 대한민국을 대표하는 복합문화예술 공간으로 발전시키기 위한 필수 시설이다.
인천경제청은 2026년 설계를 시작해 2027년 착공, 2029년 하반기 개관 목표다.
유정복 인천시장은 “인천을 세계적 문화도시로 도약시키기 위한 핵심 프로젝트인 아트센터인천 2단계사업이 세 번째 도전 끝에 중투심을 통과했다”며 “후속절차도 차질 없이 추진할 것”이라고 말했다.
강남주 기자
