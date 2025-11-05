서울Pn

검색

서대문, K팝 열기 타고 ‘이대 상권 살리기’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서부트럭터미널, 첨단 물류단지로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강동, 어린이 보호구역에 무인카메라 확충

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

운동부터 영어까지… 똑똑한 ‘강남 시니어센터’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘비밀의 숲이 모두의 숲으로’···서울대 안양수목원, 58년 만에 개방

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

5일 서울대안양수목원 개방행사에 참석한 최대호 안양시장(앞줄 가운데)가 개방 세레머니를 하고 있다. (안양시 제공)


서울대 관악수목원이 ‘서울대 안양수목원’이라는 새 이름을 달고 58년 만에 시민에게 상시 개방됐다.

안양시와 서울대는 5일 오전 10시 서울대 안양수목원에서 최대호 안양시장, 박준모 안양시의회 의장, 강득구 국회의원, 민병덕 국회의원, 유홍림 서울대 총장과 등 시민들이 참석해 수목원 개방행사를 가졌다.

서울대 안양수목원은 안양시 만안구 석수동 일원 관악산 자락의 천혜의 자연환경 속에 자리 잡고 있으며, 약 1,158종의 식물과 다양한 산림 생태계를 보유하고 있다. 개방되는 면적은 20만㎡다.

안양시와 서울대는 올해 2월 ‘관악수목원 전면 개방 및 국유재산 무상양여를 위해 법적 효력이 있는 협약(MOA)’을 체결했다.

안양수목원은 화요일부터 일요일까지 운영되며, 매주 월요일과 신정(1월 1일), 설 및 추석 연휴에는 휴원한다. 운영 시간은 겨울철(11~3월) 오전 10시에서 오후 5시(입장 마감 오후 4시), 여름철(4~10월) 오전 9시에서 오후 6시(입장 마감 오후 5시)다. 입장료는 없다.

최대호 안양시장은 “앞으로 수목원의 보전·연구·교육 기능과 시민의 녹색 휴식 공간으로서의 역할이 조화롭게 공존·공생·공영할 수 있도록 서울대와 지속 협력해 나가겠다”며 “만추가경(晩秋佳景), 늦가을의 아름다운 경치 속에서 단풍을 즐기며 행복하고 뜻깊은 가을을 보내시길 바란다”고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

도봉 ‘골목형상점’ 4곳 추가… 마케팅 등 지원

육아하기 좋은 관악 [현장 행정]

일일 직원 된 박준희 관악구청장

동작, 어르신 일시 돌봄 ‘효도케어센터’ 오픈

사회복지사 등 전문 인력 9명 상주 4·8시간 단위로 주 5회 이용 가능

중랑 주민자치 활동 홍보… “소통·협력 구심점”

성과공유회 이틀 동안 개최 라인댄스 등 공연·작품 전시

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr