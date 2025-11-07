성동구, SM과 ‘벽화’로 3년째 지역 노후 시설 새 단장

23년부터 SM 임직원 자원봉사

민관협력형 ESG 사회공헌사업



지난 1일 성동구와 SM엔터테인먼트 관계자들이 함께 구립금봉어린이집 노후 시설에 벽화를 조성 중인 모습. 성동구 제공

서울 성동구는 SM엔터테인먼트와 지역 노후 생활환경을 개선하기 위한 ‘벽화 조성’ 봉사활동을 3년째 이어오고 있다고 7일 밝혔다.‘벽화 그리기’는 성동구 소재 기업인 SM이 진행하는 민관협력형 ESG(환경·사회·지배구조) 사회공헌 사업으로, 임직원 자원봉사단 ‘SMILE’이 참여해 지역사회에 활력을 불어넣고 있다.올해 봉사활동은 지난 1일 성동구 대현산 장미원 입구에 위치한 구립금봉어린이집에서 진행됐다. 노후된 외벽과 내벽 일부 등 총 6면에 벽화를 조성해 낡고 어두운 느낌의 벽면을 밝고 활기찬 공간으로 탈바꿈시켰다.SM은 앞서 2023년과 2024년에도 성수동 성일어린이공원 인근의 노후 담벼락을 벽화로 새 단장한 바 있다.정원오 성동구청장은 “관내 기업이 지역에서 필요한 것을 함께 살피고 구성원이 직접 참여해 사회공헌사업을 지속적으로 이어나가주심에 감사드린다”며 “성동구에 자리 잡는 기업들이 더욱 늘어나고 있는 만큼 앞으로도 다양한 기업의 지역사회 참여를 적극 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자