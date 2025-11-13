고대 마한 영산강 뱃길 복원 속도

2027년까지 총 40억 들여 영산강 뱃길 복원 수소여객선 건조



영암군 수소여객선 가상 이미지.

고대 마한의 영산강 뱃길을 되살릴 친환경 수소여객선이 건조된다.영암군은 ‘지역특화 친환경 시스템구축 사업’의 핵심과제로 2027년까지 총 40억의 지역소멸대응기금을 투입해 영산강 뱃길을 복원하는 수소여객선 건조에 나선다.영암 대불국가산단의 친환경 선박제조기업인 ㈜빈센과 (유)이원마린, ㈜마스터볼트코리아와 전남테크노파크가 참여하는 선박 건조는 국산형 수소 선박 기술 고도화와 에너지 전환 선도, 생태역사문화 관광 활성화 등의 복합적 의미를 담고 있다.전장 17m, 25톤 규모에 30인이 탈 수 있는 수소 여객선은 완전 탄소 무 배출형으로 빈센이 독자 개발한 100kW급 수소연료전지. 70kW 추진모터 2기, 92kWh 배터리 4기가 탑재된다.건조된 여객선은 영산강을 따라 나불도에서 시종면 마한문화공원까지를 오가며 영산강 옛 뱃길과 마한의 심장이던 영암의 역사문화유적도 재조명한다.영암군은 여기에 영산강 수변 생태체험을 더해 ‘에너지 전환-역사문화관광-생태 체험’을 아우르는 새로운 지역 관광 패러다임을 제시할 방침이다.여객선 건조 첫해인 올해는 선박 개념 설계와 유체 해석, 폭발 및 위험성 평가를 진행하고 내년부터는 구조물 조립, 해상 시운전, 선박 완성을 추진한다.올해 10월 수소여객선 디자인을 확정한 영암군은 ㈜빈센에 설계를 의뢰하고 ‘수소여객선 제조 수행기관 실무회의’를 개최했다.우승희 영암군수는 “지역기업의 기술을 바탕으로 건조될 수소여객선은 영암의 미래를 밝힐 다양한 가치를 집약하고 있다”면서 “성공적 건조와 운영으로 산업과 관광, 일자리와 기술을 아우르는 혁신의 새 모델을 세우겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자