고대 마한 영산강 뱃길 복원 속도

2027년까지 총 40억 들여 영산강 뱃길 복원 수소여객선 건조
고대 마한의 영산강 뱃길을 되살릴 친환경 수소여객선이 건조된다.
영암군은 ‘지역특화 친환경 시스템구축 사업’의 핵심과제로 2027년까지 총 40억의 지역소멸대응기금을 투입해 영산강 뱃길을 복원하는 수소여객선 건조에 나선다.
영암 대불국가산단의 친환경 선박제조기업인 ㈜빈센과 (유)이원마린, ㈜마스터볼트코리아와 전남테크노파크가 참여하는 선박 건조는 국산형 수소 선박 기술 고도화와 에너지 전환 선도, 생태역사문화 관광 활성화 등의 복합적 의미를 담고 있다.
전장 17m, 25톤 규모에 30인이 탈 수 있는 수소 여객선은 완전 탄소 무 배출형으로 빈센이 독자 개발한 100kW급 수소연료전지. 70kW 추진모터 2기, 92kWh 배터리 4기가 탑재된다.
건조된 여객선은 영산강을 따라 나불도에서 시종면 마한문화공원까지를 오가며 영산강 옛 뱃길과 마한의 심장이던 영암의 역사문화유적도 재조명한다.
여객선 건조 첫해인 올해는 선박 개념 설계와 유체 해석, 폭발 및 위험성 평가를 진행하고 내년부터는 구조물 조립, 해상 시운전, 선박 완성을 추진한다.
올해 10월 수소여객선 디자인을 확정한 영암군은 ㈜빈센에 설계를 의뢰하고 ‘수소여객선 제조 수행기관 실무회의’를 개최했다.
우승희 영암군수는 “지역기업의 기술을 바탕으로 건조될 수소여객선은 영암의 미래를 밝힐 다양한 가치를 집약하고 있다”면서 “성공적 건조와 운영으로 산업과 관광, 일자리와 기술을 아우르는 혁신의 새 모델을 세우겠다”고 말했다.
영암 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지