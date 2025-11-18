서울Pn

검색

노원구, 2026년 1조 3625억원 예산안 편성

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘10분 도시’ 강남스타일~

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

폭포 절벽의 스크린 변신… 동대문 밤은 365일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구-중국 베이징 창평구, 자매결연 30주년 사

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

부천시, 제일시장 트럭 돌진 사고 심리 상담

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

제일시장 사고 현장. 부천소방서 제공


경기 부천시는 제일시장 트럭 돌진 사고로 정신적 충격을 겪는 시민을 위해 전문 심리상담을 지원한다고 18일 밝혔다.

상담은 심리적 응급처치, 초기 안정, 스트레스 반응 완화, 심리 평가 등 전문 인력이 상황에 맞게 진행한다.

현장 상담은 오는 30일까지 평일 오후 1~5시 제일시장 상인회 사무실에서 받을 수 있으며 시 정신건강복지센터에서는 주말 포함 오전 9시부터 오후 6시까지 상시 상담을 운영한다.

사고는 지난 13일 오전 10시 54분쯤 부천 제일시장에서 발생했다. A(67)씨의 1t 트럭은 사고 직전 1~2m 뒤로 움직였다가 곧바로 132m를 질주하며 시장 매대와 행인을 잇달아 들이받았다. 이 과정에서 60~70대 2명이 숨졌고, 시장 상인 2명을 포함해 19명이 부상을 입었다.

경찰은 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 A씨를 구속하고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.


강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

600년 남대문시장 ‘글로벌 헤리티지 시장’으로 진

서울시 혁신 프로젝트 발표

“이순신 1545!”… 중구 새 정신, 2만명 화답

김길성 구청장, 이순신 축제 참여

‘복지만 7000억’ 관악 예산 3년 연속 ‘1조원

구, 내년 예산안 1조 922억원 제출

중랑, 주택개발사업 전문가 초청 토론회 개최

10·15 대책 이후 건설 동향 파악 류경기 구청장 “현장 의견 경청”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr