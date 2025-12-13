경기도 3개 시군 대설특보…김동연, 재대본 찾아 “차질 없는 제설 대응” 지시



13일 오후 김동연 경기도지사가 도 재난안전대책본부를 찾아 대설 대비 상황 점검을 하고 있다. (경기도 제공)

경기도 3개 시군에 대설특보가 발효된 가운데 김동연 경기도지사가 13일 오후 경기도 재난안전대책본부를 찾아 도내 제설 상황을 점검하고 차질 없는 대응을 당부했다.김 지사는 김성중 행정1부지사와 이종돈 안전관리실장으로부터 대응 상황을 보고 받은 후 “최근 지시한 (경기도 대설 대비 개선대책) 조치 사항에 따라 차질 없이 대응해 달라”며 “오늘 밤까지만 눈 소식이 있다고 하니 끝까지 최선을 다해야 한다”고 말했다.이어 “눈이 다 내리면 얼기 시작해서 결빙이 문제가 될 것”이라며 “내일이 일요일이어서 출퇴근 차량이 많지는 않겠지만 새벽에 차가 다니기 전에 결빙도 바로 처리해 달라”고 당부했다.13일 16시 현재 연천군, 포천, 가평 등 경기도 북동부 3개 시군에 대설특보가 발효 중인 가운데, 경기도는 이날 오전 8시부터 비상 1단계를 발령했으며, 시군과 함께 2,788명이 대설 상황에 대응 중이다.도는 지난 9일 발표한 ‘경기도 대설 대비 개선대책’의 핵심 내용인 ‘권역별 사전살포 개시 시간 적시 상황관리’에 따라 7시부터 제설 차량 839대, 인력 1,094명을 동원해 13시 기준 제설제 1,292톤을 뿌렸다.시군, 민자도로에서는 ‘사전제설 개시 정보’에 따라 제설 장비와 인력을 전진 배치했다.경기도는 눈이 늦은 밤까지 계속될 것으로 전망됨에 따라 제설제 추가 살포, 고무삽날 밀어내기 병행 등의 제설작업을 지속적으로 실시할 계획이다.경기도는 도 전역에 내린 눈으로 교통량이 집중될 경우, 지난번과 같은 지·정체가 발생할 수도 있는 만큼 가급적 외출을 자체하고 부득이한 외출 시 대중교통 이용 등을 당부했다. 15시 현재 가평군 0.8cm, 연천군 0.4cm, 파주시 0.3cm의 적설을 보이고 있다.안승순 기자