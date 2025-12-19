세종시정 최고 성과는 ‘CTX 민자 적격성’ 통과

대전~세종~충북 잇는 충청권 광역교통망 주목



세종시청 전경. 서울신문 DB

세종 시민들은 올해 최고의 시정 성과로 ‘충청권 광역급행철도(CTX) 민자 적격성 조사통과’를 꼽았다.세종시는 지난 10~17일까지 세종시티앱을 통한 ‘2025년 세종시 10대 주요 성과’ 시민 투표 결과를 19일 공개했다.총투표수 3650표 가운데 CTX 민자 적격성 통과가 11.1%인 405표를 얻어 올해 최고의 성과로 선정됐다. CTX는 총사업비 약 5조원을 투입해 정부대전청사~정부세종청사~청주국제공항을 연결하는 64.4㎞ 구간 철도 건설사업으로, 지난달 4일 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의를 통과했다. CTX가 개통되면 대전과 세종, 청주를 30분대로 오갈 수 있는 충청권 광역교통망의 핵심축이 될 것으로 기대된다.이어 ‘행정수도 개헌 명문화 및 행정수도 세종 완성 국정과제 채택’과 이응 패스·대중교통의 날 안착, 세종지방법원 건립 국비(10억원) 확보 등이 포함됐다. 3대 축제 방문객 52만명 돌파, 48개 기업 유치와 3조 4088억원 투자, 신규 고용 6326명 창출 등 경제 활성화 분야도 시민들의 주목을 받았다.세종 박승기 기자