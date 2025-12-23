도로파손 등 생활 불편 한 번에 신고…성동구, 통합플랫폼 자체 구축

빗물받이, 하수 맨홀, 도로파손, 보도블록 등
시설물 민원 신고·관리 통합 시스템 자체 개발
QR코드에 위치와 사진 넣어 즉시 신고 가능
서울 성동구는 주민 생활과 밀접한 시설물 불편을 한 번에 접수·처리할 수 있는 ‘생활불편신고 통합플랫폼’을 자체 개발해 운영하고 있다고 23일 밝혔다.
이번에 새롭게 구축한 통합플랫폼은 빗물받이, 하수맨홀, 도로파손, 보도블록 등 4대 공공 시설물의 불편 및 파손 사항을 누구나 쉽고 빠르게 신고할 수 있도록 설계됐다. ▲간편신고 모바일 ▲불편신고지도 ▲통합관리시스템 ▲관리자시스템 등 4개 소프트웨어로 구성된다.
주민은 구청 홈페이지나 성수동 카페거리 등 현장 시설물에 부착된 QR코드를 통해 ‘간편신고 모바일’을 실행한 뒤 현장 사진과 위치정보 등 최소한의 정보만 입력하면 즉시 신고할 수 있다. 별도의 앱 설치나 회원가입 없이도 이용할 수 있도록 절차를 간소화해 이용 편의성을 높였다.
신고가 접수되면 담당자에게 즉시 문자로 전달돼 현장 대응이 신속히 이뤄지며, 처리 결과까지 한 번에 관리된다. 신고자는 ‘불편신고지도’를 통해 민원 처리 현황과 이력을 실시간으로 확인할 수 있어 행정의 투명성과 신뢰도 제고도 기대된다.
플랫폼에 축적되는 민원 데이터는 빅데이터로 분석돼 반복 민원과 취약 시설 등 잠재적 위험 요인을 진단하고, 시설물 유지·관리에 선제적으로 활용된다. 외부 용역이나 별도 예산 투입 없이 구청 직원들이 직접 기획·개발한 점도 특징이다.
유규상 기자
