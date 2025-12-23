도로파손 등 생활 불편 한 번에 신고…성동구, 통합플랫폼 자체 구축

빗물받이, 하수 맨홀, 도로파손, 보도블록 등

시설물 민원 신고·관리 통합 시스템 자체 개발

QR코드에 위치와 사진 넣어 즉시 신고 가능



성동구 생활불편신고 통합플랫폼의 ‘간편신고 모바일’ 화면. 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 주민 생활과 밀접한 시설물 불편을 한 번에 접수·처리할 수 있는 ‘생활불편신고 통합플랫폼’을 자체 개발해 운영하고 있다고 23일 밝혔다.이번에 새롭게 구축한 통합플랫폼은 빗물받이, 하수맨홀, 도로파손, 보도블록 등 4대 공공 시설물의 불편 및 파손 사항을 누구나 쉽고 빠르게 신고할 수 있도록 설계됐다. ▲간편신고 모바일 ▲불편신고지도 ▲통합관리시스템 ▲관리자시스템 등 4개 소프트웨어로 구성된다.주민은 구청 홈페이지나 성수동 카페거리 등 현장 시설물에 부착된 QR코드를 통해 ‘간편신고 모바일’을 실행한 뒤 현장 사진과 위치정보 등 최소한의 정보만 입력하면 즉시 신고할 수 있다. 별도의 앱 설치나 회원가입 없이도 이용할 수 있도록 절차를 간소화해 이용 편의성을 높였다.신고가 접수되면 담당자에게 즉시 문자로 전달돼 현장 대응이 신속히 이뤄지며, 처리 결과까지 한 번에 관리된다. 신고자는 ‘불편신고지도’를 통해 민원 처리 현황과 이력을 실시간으로 확인할 수 있어 행정의 투명성과 신뢰도 제고도 기대된다.플랫폼에 축적되는 민원 데이터는 빅데이터로 분석돼 반복 민원과 취약 시설 등 잠재적 위험 요인을 진단하고, 시설물 유지·관리에 선제적으로 활용된다. 외부 용역이나 별도 예산 투입 없이 구청 직원들이 직접 기획·개발한 점도 특징이다.정원오 구청장은 “민원 데이터를 통합 관리해 도시 위험을 미리 진단하는 예방 행정 모델”이라며 “빅데이터를 적극 활용해 주민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 스마트 안전 도시 성동을 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자