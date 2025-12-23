영산강유역환경청, 유해화학물질 취급기준 위반 35개 사업장 적발

서울Pn

영산강청, 광주전남 35개 사업장서 위반 사례 43건 적발
내년부터는 열화상 카메라 등 첨단장비 활용 점검 예정


  •
영산강유역환경청 전경


영산강유역환경청은 광주·전남 지역 유해화학물질 취급 사업장을 대상으로 현장 점검을 벌여 35개 사업자의 위반 사례 43건을 적발했다고 23일 밝혔다.

환경청은 이번 점검에서 지난해보다 점검 대상을 세분화하고 한국환경공단·한국가스안전공사·산업안전보건공단과 함께 사업장 972곳을 방문했다.

환경청은 가스 누출 감지·경보기를 고치지 않아 유해화학물질 취급 시설 관리 기준을 어긴 13건, 허가·신고 미이행 16건, 정기 검사 미실시 5건 등 총 34건을 확인했다.

환경청은 내년부터 열화상 카메라·복합가스 측정기 등 첨단 장비를 활용해 맨눈으로 확인하기 어려운 부분도 점검하고 사고를 막을 예정이라고 밝혔다.

김영우 영산강유역환경청장은 “전국에서 화학 관련 안전 사고가 빈번하게 발생하고 있다”며 “체계적인 점검을 벌여 안전한 사업장을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.


임형주 기자
