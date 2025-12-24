“인천시장 출마 여부 조만간 결정”…박찬대 입에 ‘쏠린 눈’

서울Pn

박찬대 더불어민주당 의원. 서울신문DB


여권 내 인천시장 유력 후보군으로 거론되는 박찬대 더불어민주당 의원(인천 연수갑)의 출마 여부가 지역 정치권의 최대 관심사로 떠오르고 있다. 박 의원의 결심에 따라 민주당 후보 경선 구도가 확 달라질 수 있기 때문이다.

24일 지역 정가에 따르면 박 의원은 최근 기자들과 만난 자리에서 인천시장 출마와 관련한 질문에 “결단을 내리기까지 시간이 좀 걸리는데 마냥 미룰 수는 없을 것 같다”고 답했다.

박 의원은 지난 8월 당 대표 선거에서 고배를 마신 뒤 향후 행보에 대해 말을 아껴왔다. 정가에서 ▲인천시장 출마 ▲정부 내각 입성 ▲당 대표 재도전 등 여러 관측을 내놓았지만 일언반구도 없었다.

그러나 내년 6월 3일 실시하는 인천시장 선거가 5개월여 앞으로 다가오면서 박 의원의 ‘입’이 조금씩 열리고 있다.

박 의원은 “인천에서 어떤 역할을 할 것인지 고민한 지 오래됐다”며 “주변에서 (출마를) 권유하는 사람도 많은 게 사실”이라고 말했다.

이어 “선배, 동료 의원들이나 정치권에 있는 분들하고 깊이 있게 상의하고 있다”고 덧붙였다.

박 의원의 말을 종합하면 조만간 출마 여부를 결정짓겠다는 뜻으로 풀이된다. 이에 따라 민주당 내 인천시장 후보군들의 눈길이 박 의원에게 쏠린다.

민주당 내에서 인천시장 후보군으로 오르내리는 인사는 김교흥·맹성규·유동수·정일영·허종식 의원과 박남춘 전 시장 등 6명이다. 이중 2~3명은 박 의원이 출마하면 ‘뜻을 접겠다’고 공공연하게 말해 왔다. 박 의원과의 경선에서 이기기 힘들다는 이유에서다.

이에 따라 박 의원이 출마를 선언하면 자연스럽게 후보들이 줄어들 것으로 보인다. 반대면 후보가 난립할 가능성이 크다.

국민의힘에선 유정복 현 시장의 3선 도전이 유력한 가운데, 이학재 인천공항공사 사장이 유 시장 대항마로 떠오르고 있다.

강남주 기자
