국립완도난대수목원, 사업 확대

전망대 등 사업 규모 확대, 사업비 23% 늘어난 1815억 원 증액


국립완도난대수목원의 숲 탐방 정원 조감도.


전남 완도군이 추진 중인 국립완도난대수목원의 사업 규모가 확대될 전망이다.

완도군은 지난 8월부터 진행된 기획재정부와의 총사업비 협의에서 342억 원의 국비를 추가 확보해 총 1815억 원을 투입해 보다 규모 있는 수목원을 조성하기로 했다고 밝혔다.

수목원 조성과 더불어 산림치유와 해양치유가 공존하는 ‘치유의 섬’이라는 완도 미래 비전과 지방 소멸에 대응하기 위해 규모 있는 사업을 조성하기 위한 것이다.

완도군은 예비 타당성 조사 통과 이후 기본계획·기본설계 용역 수행에서 완도수목원과 기존 국공립, 민간 수목원과의 비교를 통해 방문객 편의와 시설 연결성, 볼거리 조성 등에 초점을 맞춰 기본 설계안을 완성했다.

기본 설계안의 주요 내용으로는 온실 노후화로 인한 철거와 신축, 수목원을 관람하는 모노레일 이용 편의 및 운행 안전성 확보, 모노레일을 타고 접근하는 목구조 전망대 등 사업 규모를 키웠다.

박은재 산림휴양과장은 “예비 타당성 통과 후 3년 만에 기본계획 및 총사업비 증액까지 이뤄냈다”면서 “국내 최대 난대림인 완도 난대림 숲의 가치를 널리 알리고 난대수목원이 명소로 거듭날 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 2031년 개원 예정인 국립완도난대수목원은 현 완도수목원 부지 376ha를 난대 숲 특화 전시원으로 재탄생시키기 위해 지난 2022년 예비 타당성 조사를 거쳐 2026년 착공을 추진하고 있다.

완도 류지홍 기자
