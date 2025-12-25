서울Pn

검색

인생 2막, 당당하게 걷는다… 시니어 꿈 응원하는

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구, 올해 강북청년창업마루 성과공유회 성황리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

핫플 여기요… 종로 ‘서순라길’ 주말엔 차 없이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘방학의 재미’ 은평, 골프·클라이밍 배워요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

국가 결핵 관리 중추 국립목포병원 거듭난다…전문치료센터 2027년 완공

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

국립목포병원에 ‘내성결핵전문치료센터’ 설립
2026년 착공 예정, 2027년 12월 완공 목표
총사업비 420억 원 투입, 지하 1층~지상 3층


  •
국립목포병원 전경.


국가 결핵 관리의 중추적 역할을 수행하고 있는 국립목포병원이 ‘내성결핵전문치료센터’ 건립 추진과 함께 다시 태어난다.

25일 질병관리청과 국립목포병원에 따르면 난치성 결핵 환자 치료를 위한 핵심 기반 시설이 될 ‘내성결핵전문치료센터’가 2026년 착공해 2027년 12월 완공을 목표로 추진된다. 센터는 병원 부지 내에 총사업비 420억 원을 투입해 지하 1층~지상 3층 규모로 지어진다.

센터는 40병상 규모의 음압격리병동을 포함해 최신 치료·진단 시설을 갖출 예정이다. 완공 시 기존 항결핵제에 내성을 가진 다제내성결핵환자들에게 전문적이고 쾌적한 치료 환경을 제공한다. 또 지역 의료 공백 해소와 국가 결핵 퇴치 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

국립목포병원은 다제내성결핵 등 민간 병원에서 감당하기 어려운 난치성 결핵 환자와 취약계층 환자를 주로 진료하는 호남권역 유일의 국립 결핵 전문 의료기관이다. 하지만 병원 건물이 1990년 지어져 노후화됐고, 감염 예방을 위한 의료진과 환자 간 동선 분리 등에 어려움이 있어 현대화된 격리 치료 시설 확충이 필요한 상황이다.

국립목포병원은 또 지역 필수 의료인력 양성과 보건의료 역량 강화를 위해 전남대학교 의과대학과 교류를 확대하기로 했다. 양 기관은 지역 기반 의료인력 양성 모델을 마련하고 의과대학생들이 공공의료 현장을 경험하며 지역 의료에 대한 이해를 높일 수 있는 교육 기반을 확대하기로 지난달 26일 협약을 체결했다.

협약에 따라 국립목포병원은 결핵·호흡기 질환 등 지역 필수 의료 분야의 임상 경험과 현장 데이터를 전남대 의대에 제공한다. 전남대 의대는 결핵·공공의료 이해 교육과 임상실습 등 관련 교육 프로그램에 참여한다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 레드로드서 ‘새해맞이 카운트다운’

31일 에어돔 무대서 페스티벌 트로트 공연·소원북 타고 행사

동대문 ‘AI 구민 제안’ 우수자 표창

11건 선정… AI 행정혁신으로 연결

“과학이 곧 희망”… 중랑 2호 교육지원센터 축하한

류경기 구청장, 개관식서 학습 강조

‘AI 챔피언’ 관악, 첨단 행정 9총사 뛰어요

행안부 인증… 서울서 유일 배출

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr