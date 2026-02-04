담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도…한시적 상향

월 구매 한도 50만 원 → 100만 원 상향



담양군청 전경

전남 담양군이 지역 내 상품권 사용 확대를 통해 지역 경제에 활력을 불어넣고자 담양사랑상품권의 구매 한도를 두 배로 늘린다.군은 설 명절 전후 위축된 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 회복을 지원하기 위해 2026년 2월 한 달간 담양사랑상품권 구매 한도를 한시적으로 상향 운영한다고 4일 밝혔다.구매 한도 상향 적용 기간은 2월 1일부터 2월 28일까지이며, 개인별 구매 한도는 카드 50만원, 지류 50만원으로 총 100만원이다.이번 구매 한도 상향은 군민의 체감 소비 여력을 높이고 지역 내 상품권 사용을 확대함으로써 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 상권에 소비를 유도하고, 지역 자금의 외부 유출을 방지하는 데에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.군 관계자는 “이번 구매 한도 상향 조치는 군민의 생활비 부담을 완화하고 지역 내 소비 선순환 구조를 강화하기 위한 것”이라며 “앞으로도 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원 방안을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.임형주 기자