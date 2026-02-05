중랑구, 국립대한민국임시정부기념관과 업무협약

서울Pn

류경기(왼쪽) 중랑구청장은 지난 4일 김희곤 국립대한민국임시정부기념관 관장과 업무협약식을 맺었다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 전날 국립대한민국임시정부기념관과 전시 운영 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 국립대한민국임시정부기념관의 이동형 전시 콘텐츠인 ‘대한민국 임시정부 기억상자’ 순회전시를 중랑구에서 개최하고, 향후 역사문화 전시·교육 콘텐츠 교류와 운영을 위해 상호 협력하는 내용을 담고 있다.

기억상자는 대한민국 임시정부의 수립과 활동 과정을 연대기적으로 소개하는 국립기념관의 대표 순회전시로, 전국 주요 역사문화시설에서 운영돼 왔다. 중랑구에서는 망우역사문화공원 교육전시실에서 전시가 열린다.

특히 이번 전시는 임시정부 수립과 독립운동의 전개 과정을 시각적·체험형 콘텐츠로 구성하고, 망우역사문화공원과 대한민국 임시정부의 역사적 연관성을 중심으로 전시 내용을 구성한다. 도산 안창호 선생을 비롯해 박찬익 지사, 유상규 지사 등 망우역사문화공원에 안장된 독립운동가들의 활동과 의미도 함께 조명할 예정이다.

류경기 구청장은 “이번 협력을 통해 망우역사문화공원이 대한민국 근현대사를 배우는 대표적인 역사문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
