서울Pn

검색

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

경기도일자리재단-(주)원티드랩, ‘글로벌 채용 활성화’ 업무협약 체결

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
윤덕룡 대표, “글로벌 채용 분야의 민관 협력 우수 모델로 자리매김할 것”


  •
경기일자리재단


경기도일자리재단과 ㈜원티드랩이 5일 ‘글로벌 채용 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 재단은 글로벌 시장 진출 기업 증가와 내국인 구인난 심화에 대응해 지난해부터 ‘경기도 외국인일자리지원센터’를 구성·운영하고 있다. 센터는 외국인 구직자와 외국인 고용 기업을 대상으로 전문 고용 지원 서비스를 제공한다.

협약을 통해 재단의 외국인 고용 지원 운영 체계와 ㈜원티드랩의 채용 플랫폼, 기업 네트워크, 인재 매칭 노하우가 결합되면서 외국인 구직자와 구인 기업을 위한 맞춤형 고용 지원 서비스가 더욱 강화될 것으로 기대된다.

두 기관은 ㈜원티드랩이 주최하는 글로벌 취업 컨퍼런스 ‘커리어 익스체인지(Career Exchange)’를 시작으로 다양한 글로벌 채용 행사 및 프로그램을 공동 추진할 예정이다. 이를 통해 국내 취업을 희망하는 외국인과 글로벌 인재 확보를 원하는 기업 간 실질적인 채용 기회를 제공한다.

아울러 내국인의 해외 진출을 위한 협력도 확대한다. 재단이 추진 중인 해외 취업 지원 사업 ‘경기청년 해외 진출(일본)’과 연계해 일본 현지 기업을 대상으로 공동 취업 박람회를 개최할 계획이다. 이어 미국, 유럽 등 주요 해외 권역으로의 취업 지원 확대를 위한 협력도 지속 논의할 예정이다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “이번 협약을 통해 양 기관의 전문성과 인프라가 결합돼 글로벌 채용 활성화에 실질적인 시너지를 창출할 것으로 기대한다”며 “이번 사례가 글로벌 채용 분야에서 민관 협력의 우수 모델로 자리매김하길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“41곳 정비사업 진행… 10년 뒤 인구 70만 ‘

서강석 송파구청장

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

도전! 도시농부… 성동, 도심 텃밭 503개 구역

서울숲 일대 79층 새 랜드마크 우뚝… 오세훈 “글

성수동 삼표레미콘 부지 개발 고시 인허가 절차 거쳐 이르면 연말 착공 6054억 투입 유니콘 창업허브 조성 서울숲 연결 입체 보행데크도 설치

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr