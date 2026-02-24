양천구, ‘당곡경로당’ 승강기 갖춘 현대식 건물로 새단장

|
|이기재(가운데) 양천구청장이 신월2동 구립 당곡경로당 개소식에서 주민들과 박 깨뜨리기 퍼포먼스를 진행했다.
양천구 제공
서울 양천구는 준공 후 30년이 지난 신월2동 ‘당곡경로당’의 리모델링을 마치고 지난 23일 개소식을 개최했다고 24일 밝혔다.
이날 개소식에는 이기재 양천구청장을 비롯해 지역의원, 대한노인회 관계자, 경로당 회장, 지역주민 등 50여명이 참석해 어르신들의 새로운 보금자리 마련을 축하했다. 새출발을 기념하는 ‘박 깨뜨리기’ 퍼포먼스를 마친 이 구청장은 어르신들과 일일이 악수를 하며 축하 인사를 전했다.
행사에 참석한 한 어르신은 “계단 오르내리기가 힘들었는데 이제는 엘리베이터가 있어 훨씬 편해졌다”며 “새집처럼 밝고 깨끗해져서 모임이 더 즐거울 것 같다”고 화답했다.
구는 2023년 8월부터 당곡경로당 증·개축 사업을 추진해 지상 3층, 연면적 138.21㎡ 규모의 현대식 경로당으로 탈바꿈시켰다. 기존 건물을 철거한 뒤 구조를 전면 재정비하고, 주변 환경을 고려한 외관 디자인을 적용해 시각적 안정감을 높였다. 1층은 주방과 프로그램실을 갖춘 어울림방을 배치하고, 2층은 할머니방, 3층은 할아버지방으로 구성했으며, 승강기 설치를 통해 어르신들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 했다.
이 구청장은 “오랜 시간 불편을 감수해 오신 어르신들께 더 안전하고 쾌적한 공간을 마련해 드릴 수 있어 기쁘다”며 “새롭게 단장한 이 공간이 어르신들에게 편안한 보금자리가 되길 바란다”고 말했다.
유규상 기자
