서울 역세권 325곳, 2031년까지 일자리·주거 결합 ‘생활거점’ 변신

‘역세권 직·주·락 활성화 전략’ 발표

‘점(역세권)’에서 ‘선(간선도로)’로 재편



홍제역 역세권 활성화사업 조감도.

서울시 제공

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서울 시내 역세권 325곳이 2031년까지 일자리와 주거, 문화가 결합된 고밀·복합 생활거점으로 거듭난다. 서울시는 25일 이 같은 내용의 ‘역세권 직·주·락 활성화 전략’을 발표하고, 개발 범위를 기존 역 중심에서 간선도로까지 확장해 도시 전체를 보행 중심 생활권으로 재편한다고 밝혔다.우선 시는 상업지역 용도지역 상향 대상을 기존 153개 역에서 서울 전체 325개 역으로 확대한다. 특히 사업성이 낮아 추진에 어려움을 겪었던 11개 자치구에 대해서는 공공기여 비율을 기존 50%에서 30%로 대폭 낮춰 민간 참여 문턱을 낮추기로 했다.‘역세권 장기전세주택’ 공급 체계도 개선한다. 시는 대상지 범위를 역 반경 350m에서 500m로 확장하고, 폭 20m 이상 간선도로 교차지 200m 이내 대형 사거리 주변도 포함시켰다. 인허가 절차를 통합해 사업 기간을 5개월 이상 단축함으로써 공급 규모를 기존 12만 호에서 21만 2000호까지 늘릴 계획이다.이용 수요가 집중되는 환승역은 ‘성장거점형 도심복합개발’을 통해 고밀 개발을 유도한다. 시는 환승역 반경 500m 이내의 용적률을 최대 1300%까지 허용하며, 향후 5년간 35곳의 신규 대상지를 발굴해 업무·상업·주거가 결합된 복합거점으로 조성한다.아울러 역과 역 사이 간선도로변의 활력을 높이는 ‘성장잠재권 활성화 사업’을 신규 도입한다. 폭 35m 이상의 주요 간선도로변을 중심으로 일반상업지역까지 용도 상향을 허용해 역세권과 비역세권 간 공간 격차를 해소하겠다는 구상이다. 시는 이를 통해 개발 단위를 ‘점(역세권)’에서 ‘선(간선도로)’으로 연결해 서울 전역을 보행 중심 생활권으로 재편할 계획이다.오세훈 서울시장은 “민간과 공공이 협력해 역세권의 고밀·복합개발을 추진함으로써, 누구나 살고 싶고 머물고 싶은 미래세대를 위한 서울만의 도시공간을 만들겠다”고 밝혔다.유규상 기자