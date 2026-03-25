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순천 지역 ‘종량제봉투 공급 이상 무’···사재기 필요 없어

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선제적 종량제 봉투 원료 확보


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시 관계자가 종량제봉투 제조사를 방문해 원료 수급 상황을 점검하고 있다.



시 관계자가 종량제봉투 제조사를 방문해 원료 수급 상황을 점검하고 있다.


순천시가 선제적으로 종량제봉투 제작 원료를 확보해 올해 종량제봉투 공급에 전혀 문제가 없는 것으로 파악됐다.

25일 시에 따르면 최근 중동 지역 분쟁 장기화로 플라스틱 원료 수급 불안정과 관련된 이른바 ‘비닐 대란’ 보도가 이어지고 있지만 현재 종량제봉투 재고량 1개월분과 제작 원료 1년분을 이미 확보한 상태다.

시는 중동 지역 분쟁 초기부터 종량제봉투 제조사와 협의해 종량제봉투 제작의 주원료인 신규합성수지 및 재생합성수지 등 필요 물량을 확보, 제작 공장에 입고했다. 종량제봉투 수요에 맞춰 정상적으로 제작 및 공급하고 있다.

다만 ‘비닐 대란’ 등 종량제봉투 사재기 관련 보도가 계속되면서 일부 시민들의 이른바 ‘사재기’로 일시적으로 판매 수요가 급증하고 있어 시는 안정적인 종량제봉투 공급을 위해 수급 상황을 지속적으로 점검하고 있다. 판매소를 통한 공급 관리에도 만전을 기한다는 방침이다.

시 관계자는 “현재 종량제봉투 공급에는 문제가 없는 만큼 시민들께서는 필요 이상의 구매나 사재기를 자제해 주시기를 바란다”며 “앞으로도 종량제봉투가 안정적으로 공급될 수 있도록 철저히 관리하겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
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