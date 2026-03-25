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중랑구, 어린이집 현장학습 차량 임차비 지원

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2025년 ‘중랑마실’ 학부모 간담회 제안
어린이집 16개 대상 규모별 차등 지원


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중랑구청 청사 전경.
중랑구 제공


서울 중랑구는 어린이집 영유아의 현장학습 차량 임차비 지원에 나섰다고 25일 밝혔다.

현재 중랑구에는 총 160곳의 어린이집이 운영 중이나, 통학차량을 보유·운행하는 곳은 42곳으로 전체의 26%에 불과하다. 또한 그간 현장학습 비용이 체험비·간식비·차량 임차료 등 보호자가 부담하는 필요경비로 운영되는 탓에, 소규모 어린이집의 경우 차량 임차 비용 부담이 컸다.

지원 대상은 지역 내 어린이집 160곳이며, 연 1회 지원한다. 어린이집 정원이 20인 이하인 경우 30만 원, 21인 이상인 경우 50만원을 지원한다. 지원금은 분할 사용이 가능하며, 차량 이용 횟수나 승차 정원과 관계없이 배정 금액 내에서 사용할 수 있다. 지원금을 받은 어린이집은 보호자로부터 차량 임차비를 이중으로 수납할 수 없다.

한편 이번 사업은 2025년 제268차 중랑마실 ‘국공립어린이집 학부모 운영위원 간담회’에서 제안된 의견을 구정에 반영한 사례다. 지원 신청은 보육통합정보시스템을 통해 가능하며, 현장학습 실시 후 차량비를 정산한 뒤 영수증과 신청서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 중랑구청 보육지원과로 문의하면 된다.

류경기 구청장은 “앞으로도 부모의 양육 부담을 덜고 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 보육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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