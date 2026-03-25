안양시·안양과천상의, 세쌍둥이·일곱째 자녀 출생가정 축하 방문



25일 안양시(시장 최대호, 왼쪽)와 안양과천상공회의소(소장 배해동, 오른쪽)가 범계동 세쌍둥이를 출산한 범계동 가정을 방문해 축하했다. (안양시 제공)

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경기 안양시와 안양과천상공회의소가 25일 지난해 말 세쌍둥이를 출산한 동안구의 한 가정과 일곱째 자녀를 출산한 만안구의 한 가정을 축하 방문했다.동안구 범계동의 가정은 지난해 12월 세쌍둥이를 출산해 다자녀 가정이 됐고, 만안구 안양6동의 가정은 지난해 11월 일곱째 자녀를 출산했다.두 가정은 안양시 출산 지원에 관한 조례에 따라 각각 1600만원, 1000만원의 출산지원금을 분할 지급받을 예정이다.이와 별도로 안양과천상공회의소는 각 가정에 3년간 매월 30만원씩 총 1080만원의 후원금을 지원하기로 했다.최대호 안양시장은 “출산율이 점진적인 회복세를 보이는 가운데, 다자녀 가정은 우리 사회의 지속가능성을 보여주는 큰 축복”이라며 “앞으로도 출산과 양육에 대한 지원 정책을 지속 추진할 예정”이라고 밝혔다.안양과천상의 배해동 회장은 “새로운 생명이 태어난 것을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로도 기업과 지역사회가 힘을 모아 아이 키우기 좋은 환경을 만드는 데 솔선수범하겠다”고 말했다.시는 출산지원금 외에도 산후조리비, 첫만남이용권, 임신축하금, 아이좋아 행복꾸러미 등 다양한 출산·양육 지원 정책을 펴고 있다.안승순 기자