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영암군, 외국인 주민 군정 참여 확대 나서

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11개국 18명으로 구성된 ‘외국인 주민 군정 모니터링단’ 운영


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영암군이 지난 22일 외국인 주민지원센터에서 ‘제3기 외국인 주민 군정 모니터링단’ 발대식을 하고 있다.


전남 영암군이 외국인 주민의 의견 반영과 군정 참여 기반을 확대하기 위해 외국인 주민 군정 모니터링단 운영에 나섰다.

군은 지난 22일 영암군 외국인 주민지원센터에서 11개국 18명으로 구성된 ‘제3기 외국인 주민 군정 모니터링단’ 발대식과 소통간담회를 개최했다.

이번 모니터링단은 외국인 주민의 생활 불편과 정책 수요 등 현장의 의견을 직접 수렴해 군정에 반영하고 개선하는 역할을 맡는다.

또 군정 주요 정책 공유를 통해 외국인 주민의 참여를 확대하고 지역사회 정착과 상생 기반을 강화해 나갈 계획이다.

영암군은 대불국가산단 조선업과 농업 분야 계절근로자 유입으로 외국인 주민 비중이 전국에서 가장 높은 지역으로, 전체 인구의 약 20%가 외국인 주민이다.

이 같은 지역 특성을 바탕으로 군은 외국인 주민이 지역사회 구성원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진하고 있다.

김선미 영암군 인구청년과장은 “외국인 주민이 지역사회 구성원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 현장 목소리를 정책에 반영해 외국인 주민의 참여를 확대할 신규 정책을 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

영암 류지홍 기자
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