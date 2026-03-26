서울Pn

검색

서울 역세권 325곳, 2031년까지 일자리·주거

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘블랙이글스’부터 ‘꽃길 걷기’ 퍼레이드까지…여의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“살던 곳에서 건강하게”… 어르신 노후, 성동이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

더 길어진 석촌호수 벚꽃축제… 여유롭게 ‘송파의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

여수세계섬박람회·한국슬로시티본부, 박람회 성공 맞손

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

국제 교류 확대와 지속가능한 섬 발전 위한 전략적 협력 추진


  •
여수세계섬박람회조직위와 한국슬로시티본부가 지난 25일 박람회의 성공적 개최를 위한 업무협약을 하고 있다.


2026여수세계섬박람회 조직위원회와 한국슬로시티본부가 지난 25일 박람회의 성공적 개최와 지속 가능한 섬 발전을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 2026여수세계섬박람회를 계기로 국제 교류를 확대하고, 국내외 슬로시티 회원 도시를 대상으로 박람회를 홍보하는 등 대외 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양측은 한국슬로시티본부의 박람회 직접 참가 및 전 세계 회원 도시 참가 독려와 참가 회원국 부스 운영 등 지원, 지속 가능한 섬 발전 등을 위해 상호 적극 협력하기로 했다.

이탈리아 오르비에토에 본부를 둔 국제슬로시티연맹은 국내 15개 회원 도시 등 전 세계 33개국 308개 회원 도시로 구성된 국제 네트워크로 이번 협약이 섬박람회의 글로벌 확산에 기여할 것으로 기대된다.

공동위원장 권한대행 정현구 여수부시장은 “한국슬로시티본부와의 협약을 통해 회원국과 협력을 강화하고, 지속 가능한 섬의 미래 비전을 함께 공유할 것”이라고 밝혔다.

아울러 박수관 공동위원장은 “슬로시티 철학을 바탕으로 보존과 성장이 조화되는 새로운 섬 발전 모델을 구상하는 데 힘을 모으겠다”며 한국슬로시티본부와의 적극적인 협력을 당부했다.

국제슬로시티연맹 부회장 겸 한국슬로시티본부 손대현 이사장은 “박람회를 계기로 국내외 슬로시티 회원 도시와의 교류를 확대하고, 사람과 자연이 공존하는 섬의 가치를 세계에 알리는 데 적극 동참하겠다”고 전했다.

한편 2026여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 전남 여수시 돌산읍 진모지구 일원에서 개최된다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울디자인창업센터 동대문캠퍼스 개관

오세훈 “청년들 브랜드 성장 지원”

학교로 찾아가는 관악 “아이들 상상력 마음껏 펼치도

박준희 구청장 신림 남강중 방문

우리 아이 오감으로 키워요…성북구, 미디어아트 접목

시각·촉각 결합한 놀이환경 구현

구로구, ‘구로형 기본사회’ 4대 전략 실행계획 수

“누구나 인간다운 삶을 영위할 수 있도록”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr