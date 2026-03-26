경기신보, ‘중동위기’ 대응 600억원 특별경영자금 지원

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경기신용보증재단(경기신보)이 26일부터 600억원 규모의 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’ 지원을 시작했다. 지난 9일 열린 ‘중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책회의’의 후속 조치다.지원 대상은 중동 정세 영향으로 경영 애로를 겪는 도내 중소기업이다. ▲현지법인(지점) 또는 공장 설립 등 중동 지역에 진출한 기업 ▲2025년 이후 중동 지역으로 수출·납품한 실적이 있거나 예정된 기업 ▲2025년 이후 중동 지역에서 원자재 등을 수입·구매한 실적이 있거나 예정된 기업 등이다.지원 대상에 해당하는 나라는 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 이라크, 이란, 바레인, 오만, 이스라엘, 팔레스타인, 요르단, 레바논, 시리아, 예멘 등 총 14개국으로, 호르무즈 해협 인접 8개국과 기타 중동 지역 6개국이다.지원 한도는 업체당 최대 5억원이며, 융자 기간은 5년으로 1년 거치 후 4년간 원금균등분할로 상환하는 방식이다. 또한 경기도의 이차보전 지원을 통해 은행 대출 금리 대비 2.0%p의 금리 할인을 적용받을 수 있다.이와 함께 경기신보는 담보력이 부족한 기업도 이번 특별경영자금을 활용할 수 있도록 보증을 지원한다. 재단은 기업에 대한 보증심사를 바탕으로 보증을 지원하고, 이를 통해 금융기관 대출이 실행될 수 있도록 연계할 계획이다. 보증비율 95%와 고정 보증료율 연 0.8%의 우대조건을 적용받는다.시석중 이사장은 “이번 특별경영자금은 지난 9일 경기도 긴급대책회의 이후 신속하게 마련된 후속 지원책으로, 중동 정세 악화로 어려움을 겪는 도내 기업들의 자금 애로 해소에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “경기신보는 앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 위기 상황에 놓인 중소기업이 필요한 시기에 실질적인 금융지원을 받을 수 있도록 적극 대응하겠다”고 밝혔다.안승순 기자