주철현·민형배, 전남 동부권 산업 대전환과 의료 혁신 제시

여수 석유화학·광양 철강 산업위기…SMR 기반 산업 대전환

광주권·서부권·동부권 기능 분담 ‘반도체 트라이앵글 구축’



주철현·민형배 후보가 공동으로 전남 동부권의 산업 위기 극복과 공공의료 혁신 등 미래 비전을 발표하고 있다.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 주철현·민형배 후보가 공동으로 전남 동부권의 산업 위기 극복과 공공의료 혁신을 핵심으로 한 미래 비전을 발표했다.두 후보는 26일 순천시청에서 기자회견을 열고 “전남 동부권의 산업 대전환과 공공의료 혁신을 통해 전남의 미래를 다시 세우겠다”며 “통합특별시는 쏠림이 아닌 균형발전으로 완성돼야 한다”고 밝혔다.이어 “여수 석유화학과 광양 철강산업이 글로벌 공급 과잉과 탄소중립 전환의 압박으로 구조적 위기에 직면했다”며 “이에 대한 해법으로 석유화학산단 고부가·친환경 산업 전환과 SMR(소형모듈원전) 등 차세대 에너지 도입, 수소 기반 산업체계를 구축해야 한다”고 덧붙였다.특히 “석유화학산단을 이차전지 소재, 바이오화학, 친환경 플라스틱 중심으로 재편하고, 탄소저감 공정과 재활용을 결합한 순환형 산업단지로 혁신하겠다”고 강조했다.그들은 또 “SMR 등 무탄소 에너지를 기반으로 공정 전력과 열을 안정적으로 공급하고, 부생수소와 연계한 수소 산업 생태계를 구축해 광양 철강산업까지 저탄소 구조로 전환하겠다”고 설명했다.국립의대 설립에 대해서도 명확한 해법을 제시했다.두 후보는 목포대·순천대 의대 정원 각각 50명 배정과 동부·서부 각각 대학병원 균형 배치, 지역 거점병원 활용 수련체계 구축이라는 ‘전남형 공공의료 모델’을 제안했다.이들은 “각각 50명을 배정하는 것은 단순 분산이 아니라, 통합형 캠퍼스 체계로 운영되는 구조이기 때문에 대학 경쟁력 저하를 우려하는 것은 타당하지 않다”며 “동서 균형 배정은 전남 전체 의료 격차를 해소하는 유일한 해법”이라고 강조했다.이어 산업 미래 전략으로 ▲광주는 AI 반도체 설계·검증 ▲서부권은 재생에너지 기반 생산 및 데이터센터 ▲동부권은 소부장 R＆D 및 메모리 생산 기능을 분담하는 완결형 산업 생태계를 조성하는 ‘반도체 트라이앵글 구축’도 제시했다.순천 류지홍 기자