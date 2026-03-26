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전남도, 중동사태 피해기업 지방세 지원

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신고납부기한 연장·징수 유예·세무조사 연기 등 부담 완화


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전남도청 전경.


전남도가 중동 전쟁 여파로 수출 차질과 물류비 상승 등 어려움을 겪는 지역 기업의 부담을 덜어주기 위해 지방세 지원을 한다.

지원 대상은 중동 정세로 직접적인 피해를 입은 기업이다.

전남도는 시군과 협력해 해당 기업에 지방세 신고·납부 기한 연장, 징수유예, 체납처분 유예 등을 실시할 계획이다.

취득세, 지방소득세 등 신고·납부 세목은 최대 1년간 기한 연장이 가능하며 이미 고지된 세금은 고지유예, 분할 고지, 징수 유예 등 기업 상황에 맞춰 탄력적인 지원을 할 방침이다.

중동 정세 영향이 큰 피해 기업에 대해서는 지방세 세무조사를 연기하고 지방세 납부금 분납, 관허사업 제한, 행정제재 유보 등 행정 지원도 병행할 계획이다.

도는 피해 기업에 대한 지원이 누락되지 않도록 시군과 함께 적극 안내하고, 기업의 신청을 우선하되 필요시 직권 지원도 적극 추진할 예정이다.

지원 신청은 관할 시군 세무부서를 방문하거나 우편, 팩스 등을 통해 할 수 있다.

박성열 전남도 세정과장은 “중동 정세로 어려운 기업의 지방세 부담 완화와 경영 안정에 실질적인 도움이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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