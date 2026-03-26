‘영암왕인문화축제’ 참여형 축제로 전환…체험프로그램 확대

방문객이 직접 만들고 참여하는 축제 콘텐츠 구성



대형 베틀을 활용해 직물을 완성하는 ‘직공의 길’ 체험장.

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전남 영암군이 오는 4월 4일부터 12일까지 열리는 왕인문화축제의 체험형 프로그램을 확대해 참여형 축제로 운영한다고 밝혔다.군은 기존 관람 중심에서 벗어나 방문객이 직접 참여하고 완성하는 방식으로 축제 콘텐츠를 구성해 체험 요소를 강화했다.대표 프로그램인 ‘대형 수묵 퍼포먼스’는 왕인의 도일 여정을 주제로 현장에서 하나의 작품을 완성하는 참여형 프로그램으로, 관람객과 전문가가 함께 만드는 과정 자체가 축제의 일부가 된다.‘왕인의 활자 공방’에서는 천자문과 논어를 활판 인쇄 방식으로 체험하고 엽서를 제작할 수 있으며, 제작된 결과물은 향후 축제 초청장으로 활용될 예정이다.또 깨진 도자기를 복원하는 ‘잇는 도자’, 대형 베틀을 활용해 직물을 완성하는 ‘직공의 길’ 등 전통 공예 체험 프로그램도 함께 운영된다.이와 함께 GPS 기반 체험 프로그램 ‘왕인을 찾아라’와 어린이 관람객을 위한 ‘티니핑 싱어롱 공연’도 마련돼 가족 단위 방문객의 참여를 이끌 것으로 기대된다.군은 체험 중심 콘텐츠 확대를 통해 방문객이 머무르는 축제로 발전시키고 지역 관광 활성화로 이어질 수 있도록 운영할 계획이다.홍연주 영암군 관광과장은 “이번 축제는 관람을 넘어 직접 참여하는 경험을 확대하는 데 중점을 뒀다”며 “방문객이 현장에서 만들고 즐기며 기억할 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자