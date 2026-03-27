전남교육청, 직업계고 채용연계형 취업 성과 ‘톡톡’···올해 64명 취업

공기업·금융권 등

올해 200여명 확대 지원



‘직업계고 채용 연계형 직무교육과정 지원사업’에 참여한 전남 직업계고 학생들이 현장 직무 교육을 받고 있다.

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전남도교육청이 운영하는 ‘직업계고 채용 연계형 직무교육과정 지원사업’에서 학생들이 우수 기업에 취업하는 등 성과를 거두고 있다. 이 사업은 직업계고 졸업 예정자를 대상으로 신산업·신기술, 학생 선호 기업의 맞춤형 직무교육을 실시하고 취업을 연계하는 통합 지원 프로그램이다. 교육부에서 주관하며 대한상공회의소에서 위탁 운영하고 있다.2025년에 학생 75명이 사업에 참여해 성공적으로 수료했다. 이 중 64명이 양질의 일자리에 취업하는 성과를 냈다. 수료자 기준 취업률 85.33%에 해당하는 수치다. 지난해 취업자 수 36명 대비 두 배 가까이 증가했다. 이번 성과는 지난 12일 교육부가 개최한 사업 성과보고회에서 공식 발표됐다.무엇보다 공기업 및 대기업, IT 기업, 금융권 등의 진출이 돋보였다. 주요 취업 업체는 하나은행, 주택도시보증공사, 한국공항보안, DB하이텍, MTS코퍼레이션, 현대그린푸드, CJ프레시웨이, 다비치안경 등이다. 이 같은 성과는 학생들의 전공과 적성에 따라 맞춤형 취업 지원을 한 학교의 노력과 채용 연계형 직무 교육과정 지원사업, 면접캠프, 순회지도 등 체계적으로 진행된 취업지원센터의 활동이 큰 역할을 한 것으로 분석된다.2026학년도 ‘직업계고 채용 연계형 직무 교육과정 지원사업’은 1~2학년 대상 ‘직무성장 프로그램’이 신설됐다. 도교육청은 3학년 대상 채용 연계형 직무교육과정을 포함해 200여명으로 확대 운영할 예정이다.전성아 진로교육과장은 “어려운 취업 환경 속에서도 우리 지역의 직업계고 학생들이 우수한 기업에 합격해 자랑스럽다”며 “올해부터는 1~2학년 학생들로 확대 신설되는 만큼 고졸 인재들이 지속적으로 성장할 수 있도록 취업 후 기업 현장 교육까지 빈틈없이 지원하겠다”고 강조했다.무안 최종필 기자