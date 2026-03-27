고흥 녹동항 드론쇼 개막···‘2026대 드론이 펼치는 빛의 향연’

상설공연 규모 대폭 확대

지난해 700대에서 올해 900대로 확대



‘녹동항 드론쇼’ 포스터

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‘드론 2026대가 펼치는 빛의 향연 만끽하세요’고흥군이 다음 달 4일 오후 8시 30분 녹동항 일원에서 전남 최초의 상설 드론 공연이자 군 대표 야간 관광 콘텐츠로 자리매김한 ‘녹동항 드론쇼’ 개막식을 갖는다.행사는 버스킹 공연을 시작으로 카운트다운 퍼포먼스 등 개막식과 유해 조류 퇴치용 상용 드론 시연, 드론쇼 및 해상 불꽃쇼 순으로 진행된다.특히 이번 드론쇼에서는 2026년을 기념해 총 2026대의 드론이 군집 비행을 펼친다. 우주항공 중심도시 고흥의 3대 비전을 형상화한 다양한 연출을 선보일 예정이다.고흥 녹동항 드론쇼는 개막식을 시작으로 10월까지 열린다. 매주 토요일은 녹동항 일원에서, 매월 마지막 주 금요일은 고흥군청 앞 군민광장에서 드론쇼를 진행할 계획이다.군은 올해 관람객의 높아진 기대에 부응하기 위해 유해 조류 퇴치용 상용 드론 2대를 추가해 7대로 시연한다. 상설 공연 규모도 지난해 700대에서 900대로 대폭 확대한다. 이를 통해 계절과 지역 특성을 반영한 입체감 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 방침이다.특별공연은 5월 녹동바다불꽃축제와 11월 고흥유자축제, 설·추석 명절 등에 맞춰 1000대에서 2000대 규모로 추진될 예정이다.공영민 군수는 “올해로 4년 차를 맞은 녹동항 드론쇼는 고흥을 대표하는 관광 콘텐츠로, 1000만 관광객 시대를 견인할 핵심 동력이 될 것”이라며 “많은 군민과 관광객이 찾는 행사인 만큼 안전 관리를 최우선으로 철저히 준비해 지속 가능한 관광자원으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.한편 지난해 녹동항 드론쇼 관람객은 23만명으로, 경제적 파급 효과는 약 209억원에 이르는 것으로 분석됐다. 이는 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전에 크게 기여한 것으로 평가된다.군은 강우·강풍 등 기상 여건에 따라 드론쇼 일정이 변경될 수 있어 방문 전 고흥군 홈페이지, 녹동항 드론쇼 홈페이지 또는 인스타그램을 통해 공연 일정을 확인해 달라고 당부했다.고흥 최종필 기자