국회 문체위, 순천 애니메이션 클러스터 감사요구안 의결···순천시 발끈

순천시 “질 낮은 정치 공세 입장문” 내고 반발

더불어민주당 조계원(여수을) 의원



순천시청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국회 문화체육관광위원회가 애니메이션 클러스터 조성사업 등 순천시정에 대한 감사원 감사를 요구하기로 했다.27일 더불어민주당 조계원(여수을) 의원에 따르면 국회 문화체육관광위원회는 이날 전체 회의에서 순천 애니메이션 클러스터 조성사업 추진과 관련한 김건희 여사의 시정 개입 여부 등 의혹 전반에 대한 감사를 감사원에 요구하기로 의결했다. 조 의원은 지난해 국정감사에서 무소속 노관규 순천시장을 증인으로 출석시켜 사업 예산 증액 등 과정에서 김 여사가 개입했다는 의혹을 제기했다.감사 요구안이 국회 본회의를 통과하면 감사원에 공식 이송되며 감사원은 국회법에 따라 요구를 받은 날부터 3개월 이내에 감사 결과를 국회에 보고해야 한다.조 의원은 “감사 요구안 의결은 위법·부당 의혹에 대해 더 종합적이고 객관적인 검증이 필요하다는 판단에 따른 것”이라고 설명했다.이와 관련 순천시는 입장문을 내고 “깊은 유감을 표한다”며 강하게 반발하고 있다. 시는 “이번 감사 요구는 ‘여수 MBC 순천 이전’을 막기 위한 질 낮은 정치 공세이고 순천시 발전을 가로막는 부당한 외지인 간섭이다”며 “또 지방선거를 앞둔 명백하고 부당한 선거 개입으로 즉각 중단돼야 한다”고 주장했다.시는 “순천시장과 순천시 공직자들은 순천시의 발전과 시민 행복을 위해 일한 죄밖에 없다”며 “순천시민들과 함께 순천 발전을 훼방 놓는 행위에 단호하게 대응할 것”이라고 목소리를 높였다. 이어 “위법 부당한 일이 없기에 감사원 감사에 당당히 임하겠다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자