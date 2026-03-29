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전남도, 통합특별시 20조 재정 운용 방향…시·도민과 설계

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인구 감소 대응·산업전환 중심 전략 투자 공감대 형성


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강위원 전라남도 경제부지사가 28일 장성 문화예술회관에서 전남 청책대동회 ‘바란’ 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다.


전라남도가 전남·광주 통합특별시 출범에 따라 확보될 정부지원금 20조 원의 재정 운용 방향을 논의하기 위해 전남 청책대동회 ‘바란’을 개최했다.

지난 28일 장성 문화예술회관에서 열린 이번 행사에서는 통합으로 확보될 20조 원 규모 재정을 시·도민이 직접 설계하는 데 중점을 두고, 참여형 재정 운영을 통합특별시의 핵심 거버넌스로 정착시키기 위한 논의가 이뤄졌다.

산업·일자리·복지·농업·문화 등 주요 분야별 전문가 8명이 발제에 나서 시·도민 제안 발표와 자유토론을 통해 실행 가능한 투자 방향과 우선순위에 대한 구체적 의견을 제시했다.

특히 참석자들은 20조 원 재정이 지역 최대 현안인 인구 감소 대응과 산업 구조 전환을 견인하는 전략적 투자로 활용돼야 한다는 데 공감했다.

주요 과제로는 청년 유입 기반 조성과 지역 산업 경쟁력 강화, 생활밀착형 정책 확대 등이 도출됐다.

전남도는 이날 제안된 의견을 바탕으로 관련 부서 검토와 협의를 거쳐 향후 재정 운용 계획에 적극 반영할 방침이다.

이와 함께 ‘20조 시민공동체 포럼’을 중심으로 정책 제안부터 실행까지 시·도민이 주도하는 참여형 재정 거버넌스를 본격화할 계획이다.

20조 시민공동체 포럼은 정부지원금 20조 원의 활용 방안을 시민이 직접 제안하고 정책으로 연결하는 참여형 정책 플랫폼으로, 시민위원과 정책위원으로 구성된다.

시민위원은 누구나 참여해 정책을 제안할 수 있으며, 정책위원은 분야별 전문가로 운영된다.

전남도는 현재 시민위원과 정책위원을 상시 모집 중이며, 도 누리집(www.jeonnam.go.kr) 내 ‘도민소통 플랫폼’을 통해 참여 신청이 가능하다.

장성 류지홍 기자
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