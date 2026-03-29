전남도, 산업 위기 광양만권 이차전지 특화단지 지정 총력

2조 8452억 들여 광양만권 7개 산단에 이차전지 특화단지 조성



전남도가 26일 광양시청에서 ‘광양만권 이차전지 특화단지 포럼’을 열고 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다.

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광양만권이 산업위기 선제대응지역으로 지정된 가운데 전남도가 광양만권 이차전지 특화단지 지정을 위한 총력전에 나섰다.전남도는 26일 광양시청에서 ‘광양만권 이차전지 특화단지 전문가 포럼’을 열고 오는 7월 정부의 이차전지 특화단지 지정을 목표로 한 대응 방향과 실행 전략을 논의했다.도는 광양만권 일원 2826만㎡를 대상으로 2026년부터 2035년까지 2조 8452억 원을 들여 미래첨단국가산단 등 광양만권 7개 산단에 이차전지 특화단지를 조성할 계획이다.이를 위해 지난해 10월 실무 태스크포스를 구성, 지난 2월 특화단지 육성 계획서를 완성해 정부 공모에 신청서를 제출한 상태다.전남도는 광양만권이 국내 최대 이차전지 기초원료 생산 거점으로 포스코퓨처엠 등 포스코그룹을 중심으로 50여 개 관련 기업이 집적해 있고 이차전지 소재 전주기 밸류체인이 이미 구축된 점을 최대 강점으로 꼽았다.특히 현재까지 파악된 민간 투자 유치 수요만 112개 사에 총 5조 3724억 원 규모에 이르고 있어 경제적 파급 효과도 높다는 평가다.포럼 참석자들은 광양만권이 항만과 산업단지, 철강·화학 기반 산업을 바탕으로 원료 확보에서 정·제련, 핵심 소재 생산, 재활용까지 연계할 수 있는 기반을 갖췄다는 데 공감하고 공모 진행에 대비해 광양만권 지정 정부·국회 건의와 홍보 활동을 지속할 계획이다.전남도는 광양만권 이차전지 특화단지를 전남의 산업 기반과 광주의 연구개발·인재 양성 역량을 연결해 전남광주특별시의 미래 산업으로 육성하겠다는 방침이다.광양 류지홍 기자