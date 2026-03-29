경기아트센터, ‘경기 공연예술어워즈’ 작품 공모…최대 4000만원 지원



2025 G아트프리뷰 컨퍼런스 쇼케이스(경기아트센터 제공)

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경기아트센터(사장 김상회)가 오는 31일까지 ‘경기 공연예술어워즈(G-ARTS AWARDS)’ 참가 작품을 공개 모집한다.경기도에서 활동하는 공연예술단체를 대상으로, 연극·무용·음악 3개 장르의 작품을 모집한다.경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데 그치지 않고 작품의 성장과 유통까지 연결하는 구조로 운영된다. 서류, 영상, 실연의 3단계 심사를 거쳐 분야별로 최종 1개 작품씩을 선정한다.실연 심사를 통해 작품을 실제 무대에서 선보일 기회를 제공하고 심사 과정에서도 공연 완성도를 높일 수 있도록 지원한다. 2차 선정작에는 실연 심사를 위한 최대 4000만원의 공연료가 지원된다.최종 선정작은 2026년 하반기 추가 공연 기회를 주며 이에 따른 공연료도 별도로 지원될 예정이다.또한 2차 선정작부터는 경기아트센터가 추진하는 국제 공연예술 플랫폼 ‘경기 공연예술 실크로드 GPAM(Gyeonggi Performing Arts Meeting)’에 자동 출품된다.공모 대상 작품은 2024년 1월부터 2025년 12월 사이 공연된 작품이며 2026년 5월부터 6월 사이 실연 심사가 가능한 작품이어야 한다.경기아트센터 관계자는 “경기 공연예술어워즈는 창작 작품을 발굴하는 데서 나아가 유통과 확장까지 연결하는 사업”이라며 “도내 공연예술단체들이 이번 공모를 통해 더 넓은 무대와 기회를 만날 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.안승순 기자