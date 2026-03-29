이영아 고양시장 예비후보 “프로축구단 창단” 공약 발표

“특례시 중 프로팀 없는 유일한 도시”



이영아 예비후보가 2026고양시장배 축구대회가 열리는 충장공원을 찾아 축구인들에게 프로축구 창단을 공약하고 사진을 찍고 있다.

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더불어민주당 소속 이영아 고양시장 예비후보가 ‘프로축구단 창단’을 추진하겠다고 공약했다.이 예비후보는 29일 ‘2026 고양특례시장배 축구대회’가 열린 충장공원 운동장을 찾아 시민과 축구인들이 모인 자리에서 관련 구상을 공개했다.현재 고양시는 인구 100만명이 넘는 특례시지만 전국 특례시 가운데 프로축구단이 없는 유일한 도시다. 이 예비후보는 “고양지역에는 고양종합운동장 등 축구 경기를 할 수 있는 시설이 여러 곳 있고, 조기축구회 등 생활체육 인구도 많은 편”이라면서 “그럼에도 프로팀이 없어 시민들의 아쉬움이 크다”고 창단 이유를 밝혔다.그는 준비 단계부터 축구인과 시민 의견을 폭넓게 듣고, 구단이 자리를 잡으면 지역 기업 참여도 단계적으로 확대하겠다고 약속했다.이 예비후보는 프로축구단이 창단되면 시민이 함께 응원하는 도시 문화가 만들어지고, 유소년 축구와 생활체육 참여도 자연스럽게 늘어날 것으로 기대한다고 밝혔다. 경기 관람객 증가가 지역 상권 활성화로 이어지는 효과도 예상된다고 설명했다.한상봉 기자