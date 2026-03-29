고흥군, 4월에도 고흥사랑상품권 최대 15% 할인

모바일 15% 적립·지류 12% 할인
전남 고흥군이 지난 1월부터 3월까지 진행한 고흥사랑상품권 특별할인 행사의 뜨거운 성원에 힘입어 4월 한달간 고흥사랑상품권 할인 혜택을 연장 운영한다.
29일 군에 따르면 올해 1월부터 3월까지 고흥사랑상품권 최대 15% 특별할인 행사를 추진한 결과 판매액이 140억원을 돌파하며 폭발적인 호응을 얻었다. 이는 전년 동기 대비 판매량이 2배 이상 급증한 수치다. 상품권이 지역 소비 촉진과 상권 회복을 견인하는 등 지역경제 활성화의 핵심 수단으로 자리매김하고 있다.
군은 최근 중동 상황으로 원자재 가격 상승 등 대외 경제 여건 악화로 민생경제 안정의 필요성이 커짐에 따라, 4월에도 고흥사랑상품권 최대 15% 특별할인을 지속 추진하기로 했다.
군은 향후 국비를 추가 확보해 고흥사랑상품권 할인폭을 확대하고, 특별할인 행사를 지속적으로 추진하는 등 지역경제 활성화를 위한 지원책을 더욱 강화해 나갈 계획이다.
4월 행사 기간 동안 지류형 고흥사랑상품권은 관내 45개 금융기관에서 12% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 고흥사랑카드 및 모바일 고흥사랑상품권은 ‘지역상품권 착(chak)’ 앱을 통해 충전 시 결제 금액의 15%가 캐시백으로 즉시 적립된다. 상품권 구매 한도는 지류형과 카드·모바일형 각각 월 50만원이다. 개인당 월 최대 100만원까지 구매할 수 있다.
고흥 최종필 기자
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