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“GM, 한국에 6억불 투자…인천에 양질의 일자리 창출”

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인천시청 전경.


인천시는 글로벌 자동차 기업 제너럴모터스(GM)가 한국GM 인천 부평공장을 중심으로 대규모 투자를 결정한 것과 관련해 이번 투자가 인천 경제 전반에 중요한 전환점이 될 것이라고 30일 밝혔다.

GM은 앞서 한국GM에 총 6억 달러를 투자해 생산설비를 고도화하고, 글로벌 소형 SUV 생산 거점으로서의 역할을 강화하겠다고 발표했다.

시는 이번 GM의 투자 결정이 생산시설 고도화와 글로벌 수출 경쟁력 강화는 물론, 미래 자동차 산업 기반 구축까지 포함하는 중대한 전환점이 될 것이라고 본다. 지역 제조업 경쟁력 강화와 함께 협력업체 및 연관 산업 전반으로 긍정적인 파급효과가 확산될 것으로 기대하는 것이다.

특히 자동차 부품, 물류, 서비스 등 다양한 분야에서 연쇄적인 성장 효과가 이어지며 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 크게 기여할 전망이다.

유정복 인천시장은 GM의 투자 결정에 대해 감사의 뜻을 담은 공식 서한을 GM 사장에게 전달했다. 유 시장은 이번 투자가 국내 산업에 대한 신뢰를 바탕으로 이뤄진 만큼 지역경제 안정과 지속 가능한 성장에 중요한 역할을 할 것으로 평가했다.

시는 앞으로도 GM이 안정적으로 사업을 영위하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 행정적·제도적 지원한다는 방침이다.

강남주 기자
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