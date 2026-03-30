양천구, 중동 전쟁 위기 대응 ‘비상경제대책반’ 운영

유가·물가 상승 선제 대응

민생 안정 대책 추진 총력

이기재(왼쪽 두 번째) 양천구청장이 30일 열린 ‘중동상황관련 비상경제대책회의’에서 추진 상황을 경청하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 ‘비상경제대책반’을 구성하고 중동 정세 불안에 따른 경제 영향을 최소화하기 위해 본격적인 종합 대응에 나섰다고 30일 밝혔다.구는 부구청장을 단장으로 ▲기업지원반 ▲물가안정반 ▲석유가격 안정화반 등 3개 분과로 구성한다. 상황 종료 시까지 매주 1회 회의를 열어 중동 상황에 따른 지역 경제 영향을 분석하고 대응 방안을 점검할 예정이다.이와 관련 구는 이날 구청 5층 회의실에서 이기재 양천구청장을 비롯해 국장, 관련 부서장이 참석한 가운데 비상경제대책회의를 열고 분야별 대응 현황과 향후 계획을 집중 점검했다.먼저 구는 기업 피해 최소화를 위해 다음 달 중 약 225억원 규모의 특별신용보증 융자 지원을 시행할 계획이다. 업체당 최대 4억원까지 지원하며 자금 소진 시까지 운영한다. 또 피해 기업에 대해서는 지방세 징수와 체납 처분을 유예하고, 취득세·지방소득세 등 신고 납부 세목은 최대 1년 범위에서 납부 기한을 연장해 자금 부담을 완화한다.구는 국제 유가 급등에 따른 에너지 위기 극복을 위해 지난 16일부터 24개 주유소를 대상으로 가격표시제 이행 여부와 과도한 요금 책정 등을 특별 점검 중이다. 아울러 공공 기관부터 에너지 절약에 솔선수범하기 위해 지난 25일부터 구청 및 동 주민센터 등 전 공공 차량과 직원 출퇴근 차량을 대상으로 ‘승용차 5부제’를 전격 시행하고 있다.특히 구는 종량제봉투 수급 불안에 선제 대응하기 위해 지난 25일 원료 보유 제조업체와 사전 계약을 체결하고 2분기 물량을 확보했으며, 3분기 물량 조기 제작도 검토하고 있다.이 외에도 구는 취약계층 보호를 위해 독거노인과 중증장애인 등 돌봄 공백 우려 대상자에 대한 지원을 확대하고, 위기 징후가 확인된 가구에는 긴급복지, 식료품 지원, 에너지 바우처, 민간 후원 등 맞춤형 지원을 연계할 계획이다.이 구청장은 “대외 불확실성이 지역 경제로 확산되지 않도록 선제 대응 체계를 본격적으로 가동하고 있다”며 “중동 상황이 안정될 때까지 민생과 지역 경제를 지키는 데 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.유규상 기자