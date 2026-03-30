서울Pn

검색

서울, 오늘부터 전 구간 자율주행 버스 전국 첫

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초, 중동 사태 ‘비상경제 대응 전담반’ 가동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북구 ‘미아리텍사스’ 70년 만 폐쇄…‘신월곡

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 “봄나들이 부설주차장 이용하세요”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

GH-한국에너지재단, 전세임대가구 ‘에너지 복지 강화’ 협약…전세임대추진 공기업 최초

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
김용진 사장 “주거복지와 에너지복지 동시 실현 ‘첫걸음’”


  •
30일 경기주택도시공사(임대주택본부장 김태욱, 왼쪽)와 한국에너지재단(주영남 사무총장)이 수원 GH 본사에서 저소득층 주거환경 개선과 에너지 빈곤층 해소를 위한 ‘전세임대 에너지효율 개선사업 상생 협약’을 체결했다. (GH제공)


경기주택도시공사(GH)가 수원 GH 본사에서 저소득층 주거환경 개선과 에너지 빈곤층 해소를 위해 한국에너지재단과 ‘전세임대 에너지효율 개선사업 상생 협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.

전세임대사업을 추진하는 공기업 중 최초로 이루어진 협약 사례다. GH는 주거 복지의 외연을 에너지 분야까지 확장했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

협약식에는 김태욱 GH 임대주택본부장, 주영남 한국에너지재단 사무총장 등 관계자 8명이 참석했다.

협약에 따라 GH는 전세임대주택 입주 가구 중 에너지 효율 개선이 시급한 대상을 발굴해 추천하고, 한국에너지재단은 해당 가구를 대상으로 ▲단열·창호·바닥 공사 ▲노후 보일러 교체 등을 지원한다. 입주민들은 더욱 쾌적한 주거 환경을 누리는 동시에 냉·난방비 절감이라는 실질적인 경제적 혜택도 얻게 된다.

김용진 GH 사장은 “이번 협약은 주거복지와 에너지복지를 동시에 실현하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 입주민들의 생활환경 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 떴다! 광진 등하굣길 ‘학교 앞 소통’

현장 목소리 직접 듣고 행정 반영 안전하고 쾌적한 교육 환경 조성

주민 위한 ‘비상경제 대책반’ 가동…성북구, 민생

취약계층 안부확인·에너지바우처 사각지대 발굴

성북 ‘길음 복합문화체육센터’ 기공식… “주민에 선

이승로 구청장 등 150여명 참석

“청년이 경험하고 썰 풀어요”…관악구, 청년친화도시

9월까지 숏폼 기반 홍보 콘텐츠 제작

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr