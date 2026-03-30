GH-한국에너지재단, 전세임대가구 ‘에너지 복지 강화’ 협약…전세임대추진 공기업 최초



30일 경기주택도시공사(임대주택본부장 김태욱, 왼쪽)와 한국에너지재단(주영남 사무총장)이 수원 GH 본사에서 저소득층 주거환경 개선과 에너지 빈곤층 해소를 위한 ‘전세임대 에너지효율 개선사업 상생 협약’을 체결했다. (GH제공)

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경기주택도시공사(GH)가 수원 GH 본사에서 저소득층 주거환경 개선과 에너지 빈곤층 해소를 위해 한국에너지재단과 ‘전세임대 에너지효율 개선사업 상생 협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.전세임대사업을 추진하는 공기업 중 최초로 이루어진 협약 사례다. GH는 주거 복지의 외연을 에너지 분야까지 확장했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.협약식에는 김태욱 GH 임대주택본부장, 주영남 한국에너지재단 사무총장 등 관계자 8명이 참석했다.협약에 따라 GH는 전세임대주택 입주 가구 중 에너지 효율 개선이 시급한 대상을 발굴해 추천하고, 한국에너지재단은 해당 가구를 대상으로 ▲단열·창호·바닥 공사 ▲노후 보일러 교체 등을 지원한다. 입주민들은 더욱 쾌적한 주거 환경을 누리는 동시에 냉·난방비 절감이라는 실질적인 경제적 혜택도 얻게 된다.김용진 GH 사장은 “이번 협약은 주거복지와 에너지복지를 동시에 실현하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 입주민들의 생활환경 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자