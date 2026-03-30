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곡성군, 집중호우 대비 산사태 예방 나서

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‘산사태 피해 제로화’ 목표로 총 40억 투입, 사방댐 등 설치


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곡성군 목사동면 구룡리 일원에 설치된 사방댐.


기후변화로 집중호우 위험이 커지면서 전남 곡성군이 선제적 대응을 위해 산사태 예방 사업을 본격 추진한다.

군은 올해 총 40억원을 투입해 ‘산사태 피해 제로화’를 목표로 사방댐 설치 등 산사태 예방 인프라 확충과 산사태 대응 체계를 한층 강화할 계획이다.

3월부터 사방 사업에 착수해 사방댐 3개소와 계류 보전 5km, 산지사방 4ha, 산림 유역 관리 2개소 등을 여름철 장마 이전까지 완료할 방침이다.

군은 특히 사업 조기 추진을 통해 여름철 집중호우에 따른 산사태 위험을 사전에 차단한다는 전략이다.

또 기존 사방 시설의 방재 효과가 입증된 만큼 산사태 취약 지역을 중심으로 위험도를 고려해 우선 사업 대상지를 선정해 사업의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

이와 함께 주민 안전을 위한 산사태 예방 홍보와 행동 요령 안내 등 교육도 병행해 재난 대응 역량을 강화할 방침이다.

군 관계자는 “산사태는 사전 예방과 선제적 대응이 중요하다”며 “비가 많이 내리는 경우 산비탈 주변 접근을 자제하고, 위험이 느껴지면 즉시 대피하는 등 적극적인 안전 행동을 실천해 주시길 당부드린다”고 밝혔다.

곡성 류지홍 기자
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