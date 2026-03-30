완도군, 4월 추천 관광지 청산도서 다양한 혜택 누리세요!

한 달간 슬로걷기 축제 열려, 다양한 프로그램·이벤트 진행



완도군 ‘청산도 슬로걷기축제’ 홍보물.

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전남 완도군이 4월 추천 관광지로 4월 1일부터 한달간 ‘슬로걷기 축제’가 열리는 ‘청산도’를 선정했다.4월의 추천 관광지 청산도는 아시아 최초로 지정된 슬로시티이며, 청정한 자연과 돌담길, 구들장 논 등 고유한 전통문화가 살아 숨 쉬는 곳으로 ‘느림의 여유·가치’를 느낄 수 있다.특히 4월이 되면 유채꽃이 섬 전역을 노랗게 물들여 봄바람을 타고 42.195km의 슬로길을 걸으면 절로 힐링이 된다.청산도는 4월 한달 동안 ‘청산도에서 치유해 봄’을 주제로 ‘슬로걷기 축제’도 열려 서편제길, 범바위길 등 곳곳에서 걷기, 공연 체험 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.축제 프로그램 및 세부 일정은 완도군 문화관광 누리집을 통해 확인하면 된다.군은 관광객에게 다양한 혜택 제공 및 관광지·특산품 홍보를 위해 ‘추천 관광지’를 방문하고 군 문화관광 누리집에 후기를 남기면 특산품을 증정하는 ‘완도, 열두 달의 설렘’ 이벤트를 진행하고 있다.또 4월 1일부터 5월 31일까지 청산 해양치유공원에서는 관내 식당, 숙박업소 등에서 5만원 이상 사용한 영수증을 제시하면 프로그램을 50% 할인된 가격에 이용할 수 있는 ‘반값 이벤트’도 진행한다.이와 함께 관내 숙박, 식당, 카페 등을 이용 후 일정 요건을 충족하면 쿠폰 또는 완도청정마켓 포인트를 최대 10만원까지 지원해 주는 ‘완도 치유 페이’도 4월까지 시행한다.군 관계자는 “올해는 유채꽃이 풍성하게 피어 관광객들에게 잊지 못할 봄날의 추억을 선사할 것으로 기대된다”며 “4월에는 슬로시티 청산도를 찾아 다양한 이벤트와 혜택을 누리시길 바란다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자