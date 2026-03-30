마포구 “어린이부터 청소년까지 아동복지관으로 오세요”

4월 1일 합정실뿌리복지센터 리모델링 개관



지난 27일 서울 마포구 마폭아동복지관 개관식에서 박강수 마포구청장이 어린이들과 사진을 찍고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 지난 27일 ‘마포아동복지관’ 개관식을 개최하고, 4월 1일부터 운영에 들어간다고 30일 밝혔다.‘마포아동복지관’은 합정실뿌리복지센터에 있는 ‘마포영유아통합지원센터’를 확대·개편해 영유아에서 18세 미만 아동으로 대상을 넓힌 복지시설이다. 마포아동복지관은 ▲놀이와 문화 ▲참여와 존중 ▲안전과 보호 ▲보건과 복지 ▲교육환경 ▲가정환경 ▲아동친화 분야를 중심으로 사업을 운영한다.먼저 ‘놀이와 문화’ 부분에서는 아동이 자유롭게 이용할 수 있는 놀이·여가 공간과 동아리 활동을 지원하며 바른자세 건강교실 등 신체활동 프로그램을 통해 건강한 놀이문화를 형성한다. ‘참여와 존중’에서는 아동권리 인식 확산 캠페인을 운영하고, 친환경 공원탐방형 에코 마라톤 등 참여형 활동을 통해 아동의 주체성과 자율성을 키운다.또 ‘안전과 보호’ 분야는 시설 안전관리와 함께 범죄예방 세이프 키즈 영상단 동아리 운영과 범죄예방 교육을 추진하고, 위기아동 발굴·연계 지원을 통해 아동이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성한다. ‘보건과 복지’에서는 엑스바디(X-body)와 인바디(In-body)를 활용한 신체 측정과 체성분 분석을 비롯해 영유아 발달지원사업을 운영하여 아동의 건강한 성장과 정서 안정을 지원한다. ‘교육환경’ 분야에서는 영유아 발달검사와 체험형 교육 프로그램, 멘토링 등을 운영해 발달 단계에 맞는 학습 환경을 제공한다.마지막으로 ‘가정환경’ 부분에서는 보호자 상담, 부모교육, 아동가정 지원사업 등을 통해 가정의 양육 역량을 강화하고 아동이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원한다.박강수 마포구청장은 “마포아동복지관이 아동들이 마음껏 꿈을 펼치고 건강하게 성장할 수 있는 지역사회의 중심 공간이 되길 기대한다”며, “앞으로도 아이 키우기 좋은 마포를 만들기 위해 현장 중심의 아동복지 서비스를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.김동현 기자