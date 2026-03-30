서울Pn

검색

서울, 오늘부터 전 구간 자율주행 버스 전국 첫

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초, 중동 사태 ‘비상경제 대응 전담반’ 가동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북구 ‘미아리텍사스’ 70년 만 폐쇄…‘신월곡

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 “봄나들이 부설주차장 이용하세요”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

여수시, 중동사태 대비 ‘비상 경제 TF팀’ 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

분야별 대응체계 구축… 가격 안정·수급 관리 총력
여수시청 전경.


전남 여수시가 중동 사태로 인한 국제 유가 및 원자재 가격 변동과 수급 불확실성에 대응하기 위해 ‘비상 경제 TF팀’을 운영한다.

이번 TF는 대외 불확실성 확대에 따른 지역 경제와 산업 전반에 미치는 영향을 최소화하고 선제적으로 대처하기 위해 구성됐으며 상황 종료 시까지 한시적으로 운영된다.

비상 경제 TF는 부시장을 단장으로 ▲물가 ▲중소기업·소상공인 ▲석유화학 ▲철강 ▲에너지 ▲농·수산 ▲교통 ▲물류 등 8개 분야 소관 부서가 참여하는 협업 체계를 구축해 분야별 자체 대응 계획을 수립·추진할 방침이다.

특히 기존 물가종합상황실 운영 체계에 에너지 분야를 추가해 대응 능력을 강화하고 석유류 특별 신고센터를 운영하는 등 신속한 민원 처리와 시민 불편 최소화에 나선다.

이와 함께 유가 점검반을 운영해 주유소 판매 가격 모니터링을 강화하고 불법 유통 행위와 매점매석 행위 등을 집중 점검해 시장 질서 확립에도 힘쓸 계획이다.

여수시 관계자는 “대외 불확실성이 확대되는 상황에서 시민 생활 안정과 지역 산업 보호를 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다”며 “가격 안정과 수급 관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 떴다! 광진 등하굣길 ‘학교 앞 소통’

현장 목소리 직접 듣고 행정 반영 안전하고 쾌적한 교육 환경 조성

주민 위한 ‘비상경제 대책반’ 가동…성북구, 민생

취약계층 안부확인·에너지바우처 사각지대 발굴

성북 ‘길음 복합문화체육센터’ 기공식… “주민에 선

이승로 구청장 등 150여명 참석

“청년이 경험하고 썰 풀어요”…관악구, 청년친화도시

9월까지 숏폼 기반 홍보 콘텐츠 제작

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr