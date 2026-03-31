서울Pn

검색

공터에 꾸민 세계 정원… 한·영·일 테마 한자리서

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가까운 곳에서 어푸어푸…영등포구, 수영장 9곳까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 난청 어르신 보청기 구입비 지원한다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강서구, 스트레스 날리는 ‘직장인 스마일 프로젝트

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

찾아서 일하더니… 마포구 적극행정 평가 우수기관 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오프라인 맘카페·아현동 공공재개발 등 최우수 선정


  •
박강수(왼쪽) 서울 마포구청장이 지난해 6월 맘카페 개소식에서 현판을 걸고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 최고 등급인 ‘우수’ 기관으로 선정됐다고 31일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲제도 개선 ▲활성화 노력 ▲이행성과 ▲체감도 등 5개 항목 18개 지표를 심사해 이뤄졌다. 구는 지난해 주민의 일상에 실질적인 변화를 이끌어낸 우수사례를 적극적으로 발굴해왔다.

지난해 상반기에는 ‘전국 최초 오프라인 맘카페 조성 및 운영’, 하반기에는 ‘아현동 699번지 일대 주택정비형 공공재개발 사업 추진’이 각각 최우수 사례로 선정됐다.

구는 적극행정 추진 과정에서 고발된 공무원에게 변호인 선임 지원을 서울시 자치구 최초로 실제 실행하는 등 공직자가 법적 부담 없이 소신 있게 업무를 수행할 수 있는 여건을 조성하고 있다.

지난해 9월에는 적극행정 심의를 전담하는 ‘적극행정위원회’를 새롭게 출범시키기도 했다. 박강수 마포구청장은 “구민의 불편은 줄이고 삶의 질은 높이고자 헌신해 온 직원들의 노력이 인정받게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 창의성과 전문성을 바탕으로 관행을 넘어서는 적극행정이 지속적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 어르신 여가 바꾸는 ‘활력충전 프로젝트’

권역별 센터 8곳·충전소 116곳  2024억 들여 문화·건강 사랑방

봄바람 휘날리는 강동 ‘벚꽃 라이딩’… 천호자전거거

개막식 찾은 이수희 구청장

겨우내 묵은때 벗기자… 은평, 주민과 ‘봄맞이 대청

구 전역서 민관 힘 합쳐 환경 정비 종량제 파봉·환경 캠페인도 병행

총 6000여 가구 공급…성북구, 장위뉴타운 장위1

30일 설명회 개최, 열람공고 등 후속 절차 추진

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr