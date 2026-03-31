성동구, 정원오 후보 ‘출장 의혹’ 반박… “인사 특혜설은 악의적 왜곡”

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직원의 ‘가’급 승진은, 출장 2년 뒤 별개 사안
‘성별’은 항목…정당한 개인정보 비공개 처리


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정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 지난 29일 서울 종로구 북촌 감로당길 입구에서 여성정책 공약을 발표하고 있다.
정원오 캠프 제공


김재섭 국민의힘 의원이 3선 더불어민주당 정원오(전 성동구청장) 서울시장 예비후보를 겨냥해 ‘여성 공무원 동행 출장’ 의혹을 제기한데 대해 성동구청은 31일 “사실관계를 교묘하게 뒤섞은 왜곡된 주장”이라며 정면 반박했다.

성동구청은 보도자료를 통해 김 의원이 제기한 의혹은 전혀 근거가 없다고 일축했다. 구는 우선 해당 직원의 채용 및 승진 경위와 과거 출장을 연계하는 주장에 대해 분명하게 선을 그었다. 구청 관계자는 “논란이 된 멕시코 출장은 2023년의 일이며, 해당 직원의 ‘가’급 승진은 그로부터 2년 뒤인 2025년 4월에 이루어진 별개의 사안”이라고 밝혔다.

구는 또한 문제가 된 멕시코 국외 출장은 사적인 목적이 아닌 공식 일정이었다고 강조했고, 행정 서류상 해당 직원의 성별이 잘못 기재된 부분에 대해서는 “서류 작성 과정에서 발생한 단순한 실무적 오기”라고 해명했다. 의원실의 자료 요청 당시 성별 항목을 가린 것에 대해서도 임의적인 은폐나 축소가 아니라, 관련 법령과 정보공개 원칙에 따른 정당한 개인정보 비공개 처리였다는 점을 분명히 했다.

앞서 김 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정원오 후보는 구청장 재임 시절 한 여성 직원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 다녀왔다”며 “14번의 해외 출장 중 여성 공무원만 동행시킨 유일한 사례”라고 주장했다. 특히 당시 성동구청이 출장 서류에 해당 직원의 성별을 ‘남성’으로 기재하고, 의원실의 자료 요청에는 성별을 가려 제출하는 등 사실을 은폐하려 했다는 의혹을 제기했다.

이에 대해 정 예비후보 측도 별도의 입장문을 통해 “해당 출장은 멕시코 선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것이었으며, 김두관 국회의원 등 11명의 한국 참여단이 전 일정을 함께 소화한 정당한 공무였다”고 반박했다. 이어 “단지 동행자가 여성 공무원이라는 이유로 문제로 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 공세”라며 “근거 없는 네거티브에 대해서는 엄중한 법적 책임을 물을 예정”이라고 강조했다.


유규상 기자
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