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400명 근무 GTX-B 본사 인천 송도에 들어선다…40년간 소비효과 3100억

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인천 송도국제도시 전경. 인천경제자유구역청 제공


수도권 동서축을 연결하는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선의 운영 본사가 인천 송도국제도시에 들어선다.

인천시는 GTX-B 노선 운영을 총괄하는 본사(법인운영사무소)를 연수구 송도동 인천대입구역 인근에 건립하기로 최종 확정됐다고 31일 밝혔다.

GTX-B 노선은 인천 송도에서 출발해 서울 도심을 거쳐 경기 남양주 마석까지 이어지는 총연장 82.7㎞의 광역급행철도다. 개통 시 송도에서 서울역까지 이동 시간이 크게 단축되는 등 수도권 교통 여건이 획기적으로 개선될 전망이다.

송도에 들어서는 GTX-B 본사는 열차 운행을 통합 관리하는 종합관제실과 상황실, 업무시설 등을 갖춘 핵심 시설이다. 민간사업시행자가 건립한 뒤 국가에 기부채납하고 약 40년간 위탁 운영한다.

부지는 송도국제도시 지식정보산업단지 내 미매각 용지(5381㎡)로, 향후 도시계획시설로 지정된 뒤 국토교통부가 매입할 예정이다. 이곳에는 상주 인력 약 200명을 포함해 최대 400명 규모의 근무 인원이 근무할 것으로 예상된다. 이에 따른 지역 소비 효과는 연간 약 79억원, 40년간 약 3186억원에 이를 것으로 분석됐다.

또 건설 단계에서 약 500억원, 운영 단계에서 연간 약 102억원(40년간 4091억원)의 생산유발 효과가 기대되며, 연간 약 19억원의 세수 증가도 예상된다.

시는 GTX-B 본사 유치를 통해 광역철도 중심 도시로서의 위상을 강화하고, 경제자유구역 내 투자 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

장철배 시 교통국장은 “GTX-B 본사는 철도 운영의 핵심 시설로 도시 상징성과 경제적 파급효과가 크다”며 “후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

강남주 기자
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