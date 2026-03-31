전남관광플랫폼, 검색·예약·결제 더 편리해진다

전남·광주 외 거주자 대상 숙박비 최대 5만 5000원 할인

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전남도가 4월 1일부터 예약 시스템을 전면 개편한 전남관광플랫폼(JN TOUR) 앱을 오픈하고 혜택을 강화한 남도 숙박 할인 빅이벤트를 추진한다.전면 개편된 전남관광플랫폼 앱은 사용자 중심의 여행 환경 조성에 초점을 맞춰 관광객이 쉽게 정보를 탐색할 수 있도록 편의성을 강화했다.회원 가입이나 로그인도 간편 방식을 도입하고 외국인 관광객을 위한 구글 로그인 방식도 채택했으며 앱 구동 속도를 개선해 대기 시간을 최소화했다.또 지도 최적화, 리뷰 개선, 검색 고도화, 추천 코스 개선, 숙박·체험 상품 결제 시스템 간소화 등으로 관광객이 더욱 편리하게 여행 일정을 준비하도록 했다.올해는 전남도와 광주시 이외에 주소지를 둔 관광객을 대상으로 한 ‘남도 숙박 할인 빅 이벤트’ 혜택도 확대했다.숙박 결제 금액에 따라 10만원 이상은 4만원, 7만원 이상은 3만원, 5만원 이상은 2만원을 기본 할인한다.‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 회원에게는 추가 할인액을 상향해 1박당 최대 5만 5000원까지 할인 혜택을 누릴 수 있게 했다.시군별로 월 3박까지 적용해 최대 16만 5000원의 숙박비 할인 혜택을 줘 지속적인 재방문을 유도할 방침이다.6월부터는 목포 해상케이블카, 여수 요트 투어, 담양 죽녹원 등 전남 대표 관광지의 티켓을 1매 구매 시 1매를 추가로 증정하는 1+1 이벤트도 진행한다.오미경 도 관광과장은 “새롭게 단장한 전남관광플랫폼은 서포터즈 혜택 상향과 이용자 편의성 강화를 통해 전남 스마트 관광의 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남을 찾는 관광객이 더욱 저렴하고 편리하게 봄 정취를 만끽하길 바란다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자