완도군, ‘해양치유 테라피 제품’ 출시한다!

미역, 톳 등 지역 우수 자원 활용해 팩, 클렌저, 로션 등 개발



완도 해양치유 테라피 제품.

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전남 완도군이 4월부터 완도의 해양자원과 특산물을 활용한 ‘해양치유 테라피 제품’을 출시한다.‘해양치유 테라피 제품 상용화’ 사업은 해양치유센터에서 사용 중인 20여 종의 제품을 바탕으로 이용객 대상 선호도 조사, 홈페이지·전화 문의 등을 종합 분석해 선호도가 높은 8개 제품을 선정했다.특히 제품 구성과 디자인 개선까지 소비자 수요를 적극 반영했으며 제품 개발 당시 취득한 지식재산권(특허·상표)을 활용해 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 환경을 마련했다.8개 제품은 지역 특화 자원인 미역, 톳, 유자, 황칠 등을 활용한 유자 마스크팩, 유자 클렌저, 다시마 머드팩, 머드 황칠 비누, 유자 샴푸·바디 워시, 로션, 토너 등이다.단품 4종과 클렌징 세트 1종, 여행용 세트 1종 등 6종으로 구성했으며, 완도해양치유센터에서 구매할 수 있다.단품은 피부 진정·항산화에 도움이 되는 유자 마스크팩·클렌저와 완도산 머드를 활용한 미역 머드팩, 황칠 머드 비누로 구성됐다.클렌징 세트는 유자 샴푸·바디 워시·클렌저, 톳 토너·로션으로 머리부터 발끝까지 한 번에 관리할 수 있는 클렌징 라인으로 구성했으며 여행용 세트는 클렌징 세트와 같은 구성의 소용량 제품이다.군은 해양치유 테라피 제품 출시가 지역 특산물 홍보는 물론 새로운 소득 창출 모델이 될 것으로 보고 앞으로 해양치유센터 활용뿐만 아니라 지역의 다양한 관광 콘텐츠와 연계해 제품 활용 범위를 넓힐 계획이다.완도 류지홍 기자